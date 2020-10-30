Коронавирус в Перми последние новости на 31 октября: оперштаб продлил ограничительные меры до 15 ноября

Всего в Пермском каре зарегистрировано 13 374 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отметил, что за последнюю неделю наиболее выраженный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди жителей 30-49 лет. Однако среди пенсионеров наблюдается существенное снижение заболеваемости.

По мнению специалистов, введенный режим строгой самоизоляции для лиц старшего поколения оправдывает себя. В связи с этим власти приняли решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября.

Всего с начала пандемии и на утро 31 октября, по данным Роспотребнадзора, в Пермском каре выявлено 13374 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заболели 165 человек. Из них 71 человек проходит лечение в больницах, 94 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 165 новых инфицированных – 69 мужчин, 93 женщины и 3 ребенка (2 девочки и мальчик). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 63 человека старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 29 октября – 1,08).

Инфографика: Яндекс

Также до 15 октября в регионе продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы, детские развлекательные центры и другие развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Соответствующие изменения вступят в силу 2 ноября.

В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора Прикамья совместно с представителями местных администраций и полицией будут проверять ночные клубы, общепиты, развлекательные и досуговые заведения на предмет соблюдения ограничений.