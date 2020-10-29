Источниками компромата о сговоре Трампа с Россией стали бывшие пермяки

Компромат на Дональда Трампа придумала обиженная пермячка. Фото: REUTERS

Американское издание Wall Street Journal назвало имена людей, на чьей информации был основан компромат на Дональда Трампа. Это два бывших пермяка: Ольга Галкина и Игорь Данченко. Они учились в одной школе - №7. Школа «английская», что очень помогло им впоследствии. Затем оба поступили на юрфак пермского университета.

Благодаря программе обмена студентами городов-побратимов Игорь Данченко из Перми смог уехать учиться в университет Луисвиля. В документальном фильме пермского режиссера Варвары Кальпиди «Пермь + Луисвиль= история любви», снятом в 2002 году, есть сюжет про него.

Игорь Данченко стал персонажем фильма «Пермь + Луисвиль= история любви» Фото: кадр из фильма

- В Луисвиль я приехал в 1994 году, при этом подавал документы в разные американские вузы, - рассказал Игорь Данченко в кадре. - Но здесь можно всегда встретить знакомых или, в крайнем случае, земляков.

После окончания луисвильского университета Данченко остался в США и занялся пиаром. В 2016 году

Ольга Галкина после пермского вуза уехала в Москву. Там работала парламентским корреспондентом РИА «Новости», затем руководителем пресс-службы губернатора Саратовской области и вице-мэром Саратова.

В середине 2010-х годов Ольга Галкина переехала на Кипр, где работала пиар-менеджером в российской IT-компании Webzilla – одной из «дочек» XBT Holding. На Кипре она вновь встретилась с бывшим приятелем.

Игорь Данченко, который тогда работал в качестве аналитика в агентстве бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, приезжал на Кипр, чтобы попросить давнюю подругу помочь ему в поиске компромата на Трампа, утверждает WSJ. Требовалось найти доказательства его сговора с Россией.

Ольга Галкина. Фото: личная страница Ольги Галкиной на фейсбуке

А так как Галкину в то время собирались уволить – по данным издания, за постоянные опоздания на работу и появление в нетрезвом виде, - она согласилась помочь. И после увольнения решила отплатить бывшему работодателю. Через несколько недель, пишет WSJ, Галкина передала Данченко информацию для досье на Трампа, в том числе обвинила Webzilla, что компания участвовала в хакерских атаках на штаб Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

Личность Галкиной как источника из доклада подтвердил WSJ высокопоставленный сотрудник американской разведки. Вот только сведения о сговоре Трампа с Россией, предоставленные ею, в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не подтвердились.