Как в Пермском крае идет прививочная кампания против гриппа

Вакцина, которой бесплатно прививают пермяков, называется «Совигрипп». Препарат содержит актуальные штаммы, которые будут циркулировать в эпидсезоне 2020-2021 годов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Еженедельно мы проводим мониторинг по заболеваемости ОРВИ и гриппом, - говорят в пермском краевом Роспотребнадзоре. – На 26 октября зафиксировано 27,5 тысяч заболевших, среди больных ОРВИ циркулируют аденовирусы и риновирусы, а вот вирусы гриппа пока не обнаружены.

В этом эпидсезоне прививочная кампания против гриппа стартовала достаточно рано, 27 августа. Это необходимо для того, чтобы в условиях пандемии COVID-19 защитить население, ведь наслоение двух инфекций может привести к серьезным проблемам со здоровьем. И грипп, и коронавирус опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах. А вакцинация поможет предупредить осложнения.

За два месяца прививку от гриппа успели поставить 812 тысяч жителей Прикамья, из них 282 тысячи детей. Но это в два раза меньше, чем планировалось в этот непростой эпидемический сезон. Вакцинировать нужно 60% населения, что составляет полтора миллиона жителей края. Для этого в регион уже завезли 960 тыс. доз вакцины (для взрослых - 585 тысяч доз, для детей – 373, - Ред.).

Вакцинировались почти все медики, большинство педагогов, а вот среди других групп населения такой активности нет. Чтобы успеть поставить себе прививку, у пермяков остался максимум месяц.

- Обычно вакцинация проводится до начала роста заболеваемости гриппом в регионе, - пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края. - По информации специалистов, обычно это первые числа декабря. До этого времени и продлится прививочная кампания.

Напомним, на прошлой неделе в Пермский край поступила вторая партия вакцины для взрослых – 124 тысячи доз. Она уже распределена по медучреждениям. Чтобы здоровым людям не ходить в поликлинику и не пересекаться там с заболевшими, прививку можно поставить в торговых центрах. К примеру, в ближайшие дни в Перми мобильные прививочные бригады будут работать в трех точках с высокой проходимостью жителей.

30 октября с 12 до 15 часов прививку от гриппа можно поставить на Пермской ярмарке «Регионы России» (шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж).

30 октября с 12 до 16 часов – в парке имени Горького (в автобусе у Ротонды).

31 октября с 12 до 16 часов – в автобусе на парковке гипермаркета «Семья» (ул.Революции, 13)

КСТАТИ

Вакцина, которой бесплатно прививают пермяков, называется «Совигрипп». Препарат содержит актуальные штаммы, которые будут циркулировать в эпидсезоне 2020-2021 годов: вирус A (H1N1) «свиной», вирус А (H3N2) Гонконгский и вирус B (B/Victoria lineage).

Привиться пермяки могут и в частных клиниках. Нужно будет заплатить за саму прививку и за осмотр терапевта. Частные клиники предлагают прививки «Ультрикс», «Ваксигрипп», «Инфлювак», «Флюарикс», «Гриппол Плюс». Стоимость вакцинации от 320 до 900 рублей.

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