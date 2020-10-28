Коронавирус в Перми последние новости на 29 октября: к борьбе с COVID-19 в Прикамье подключатся 550 студентов-медиков

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По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 73 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 13 047, - проинформировали в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции. - Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 27 октября – 1,13). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Как сообщили в краевом Минздраве, из 159 новых инфицированных – 64 мужчины, 84 женщины и 11 детей (6 девочек и 5 мальчиков) . Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 52 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено необходимое лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Более 550 студентов медицинских вузов и волонтеров-медиков будут помогать в организации медицинской помощи в Пермском крае.

- На рабочей встрече с ректором Пермского медуниверситета Ириной Корюкиной достигнуты договоренности о задействовании на различных этапах организации медицинской помощи населению Пермского края более 400 студентов старших курсов, ординаторов и аспирантов университета и 150 волонтеров-медиков, – отметила помощник министра здравоохранения РФ Оксана Гусева.