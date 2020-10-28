В Перми нагрузка на аппарат КТ выросла в восемь раз

Анатолий Касатов: «Одна система здравоохранения с этой бедой не справится. Бороться можно только коллективно!» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов дал большое интервью, где рассказал о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на конец октября 2020 года.

- Сейчас в нашей больнице находятся 246 пациентов, 22% из которых - в отделении реанимации, 15 на аппаратах ИВЛ, - сообщил Анатолий Касатов 28 октября. - За последние 12 часов на компьютерном томографе мы посмотрели 94 пациента, хотя штатный норматив, рекомендованный федеральным минздравом в «мирное время», составляет 25 исследований в сутки. Получается, нагрузка на аппарат КТ сейчас возросла в восемь раз!

Об аппаратах ИВЛ

- Это беспрецедентный случай, когда удалось наладить производство аппаратов ИВЛ в стране и обеспечить поставки. На текущий момент дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких в Пермском крае нет. При необходимости мы перемещаем их между лечебными учреждениями, плюс идут дополнительные поставки.

О сокращении плановых приемов

- Вся система здравоохранения переведена сейчас на военное положение. И мне хотелось бы искреннего понимания от жителей нашего края, потому что мы сейчас сокращаем объемы плановой помощи за исключением острых, жизнеугрожающих и неотложных состояний. Это делается для того, чтобы мы имели возможность спасти жизни заболевших COVID-19. Риск инфицирования сохраняется всегда, поэтому лучше перенести плановую операцию по удалению, к примеру, желчного пузыря или грыжи на более спокойные времена. А если болезнь все-таки обострится, вас прооперируют тут же. Перенесенная на более поздний период плановая госпитализация позволяет обезопасить пациентов, которых надо лечить сейчас.

О важности ношения маски

- Прежде всего маской вы защищаете окружающих вас людей от возможного инфицирования, так как в ряде случаев болезнь на ранних стадиях протекает бессимптомно. Мы видим четкую тенденцию – увеличение заразности коронавируса. Если в начале пандемии один больной человек заражал троих пациентов, то сейчас – с десяток. Поэтому такие элементарные вещи, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и обработка рук уменьшают количество попавшего на вас вируса и позволяют снизить темпы распространения этой коварной болезни.

Как обезопасить людей старшего возраста

- Люди старшего возраста заражаются COVID-19 с той же частотой, что и молодые, но болеют они тяжелее. Потому что заболевание наиболее агрессивно развивается у пожилых людей и у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

И эта ситуация одинакова во всех странах мира, столкнувшихся с пандемией. Именно поэтому ограничение для жителей 65+ длятся уже девять месяцев. Потому что только соблюдение режима самоизоляции и минимизация контактов позволяет снизить риски для этой самой уязвимой группы людей.

Молодежь чаще всего болеет бессимптомно, а их приход в гости к родственникам порой может привести к заражению близких, которые вам дороги. Поэтому у меня искренняя просьба ко всем жителям Пермского края: давайте беречь друг друга и соблюдать элементарные правила. Одна система здравоохранения с этой бедой не справится. Бороться с этим делом можно только коллективно!

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