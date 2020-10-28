В Прикамье инфраструктура для занятий спортом создается не только в краевом центре

На стадионы и спортплощадки укладывают современное искусственное покрытие. Фото: Минспорта.

Активный образ жизни должны вести все – от мала до велика. На ближайшие два года в Прикамье поставлена амбициозная задача: добиться, чтобы к спорту приобщился каждый второй житель края.

В паспорте нацпроекта «Спорт – норма жизни!» по нашему региону так и записано - увеличить долю тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, до 48 процентов к концу 2022 года. Причем, речь идет о прикамцах в возрасте от 3 до 79 лет.

Понятно, что добиться этого можно, только развивая необходимую спортивную инфраструктуру. И это происходит. Современные футбольные стадионы, волейбольные площадки, легкоатлетические дорожки появляются не только в краевом центре, но и во всех территориях края. Некоторые из них открылись для посещения в этом году, другие должны скоро сдать. Строятся новые спортивные объекты, реконструируются существующие. При этом задача ставится так, чтобы посещать их могли все – спортсмены, школьники, жители городов и сел. И дети, и взрослые.

И.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Фото: Минспорта.

- Министерством спорта Пермского края реализуются несколько программ по строительству и реконструкции спортивной инфраструктуры, - рассказала и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Это и национальный проект «Демография», в раках которого обустраиваются малые спортивные площадки ГТО, а в прошлом году был реконструирован стадион «Гайва». Но также ряд внутренних, региональных проектов, благодаря которым модернизируется и строится спортивная инфраструктура. За последние 3 года в крае отремонтировано и возведено порядка 400 спортивных объектов различных форматов: от маленьких до больших, крытых и открытых. Это важно с нескольких точек зрения. Во-первых, наши спортсмены и подрастающее поколение должны заниматься в комфортных условиях. Во-вторых, доступность объектов спорта для всех жителей. Поэтому спортивная инфраструктура модернизируется даже в самых отдаленных уголках нашего региона.

Система работает таким образом, что именно территория подает заявку на строительство или реконструкцию того или иного объекта, понимая потребности населения. Да, не всегда выполняются все пожелания жителей. Но это связано, прежде всего, с финансовой составляющей. Ведь недостаточно просто построить тот или иной объект, необходимо впоследствии его содержать. Не все территории могут позволить себе крытые ледовые арены и ФОКи, поскольку они становятся серьезной нагрузкой на местный бюджет. И этот факт мы всегда просим учитывать глав муниципалитетов при подаче заявки. Для нас очень важно, чтобы объект был загружен, чтобы он был востребован спортивными школами, общеобразовательными и населением. В 2020 муниципалитетам выданы субсидии на строительство и реконструкцию 9 межшкольных стадионов, строительство 1 теннисного корта, устройство 41 открытой площадки, установку 4 модульных баз, устройство 9 площадок ГТО. И эта работа будет продолжена.

На спортплощадках смогут заниматься взрослые и дети. Фото: Минспорта.

Стадионы с покрытием, спортплощадки с освещением

В этом году в селе Орда завершили строительство стадиона при

современном физкультурно-оздоровительном комплексе. Общая стоимость этого спортивного объекта превысила 22 миллиона рублей. Здание ФОКа сдали в 2009 году.

Новый стадион при ФОК «Золотая Орда» будет использоваться для тренировочного процесса воспитанников спортивной школы, здесь будут проводиться соревнования по легкой атлетике и футболу, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с участием жителей Ординского района.

Спорткомплекс получился действительно современным и удобным. Построены просторное футбольное поле с искусственным газоном в качестве покрытия размерами 90 на 48 метров и большая волейбольная площадка почти на 300 квадратных метров. Здесь есть все необходимое для занятий легкой атлетикой - круговая беговая дорожка, площадки для прыжков в длину и высоту. Все дорожки и тротуары выполнены в асфальтобетонном исполнении, площадки оборудованы малыми архитектурными формами.

На территории комплекса устроено освещение, так что пользоваться им можно будет и по вечерам.

На строительство стадиона было направлено 22 миллиона 722 тысячи рублей, в том числе, из краевого бюджета почти 16 миллионов рублей и 6 миллионов 816 тысяч из местного бюджета.

Сразу два общедоступных спортивных объекта появились в этом году в Пермском районе.

В частности, в селе Лобаново в этом году построили межшкольный стадион и универсальную спортивную площадку. Днем здесь будут заниматься физкультурой ученики Лобановской средней образовательной школы. А в остальное время сюда смогут приходить и заниматься спортом все жители села.

К их услугам будут футбольное поле с хорошим покрытием, беговые дорожки – круговые длиной 250 метров и прямые 115 метров, а также яма для прыжков в длину, а также площадка с тренажерами для общей физической подготовки, где можно будет сдавать нормы ГТО. Для зрителей устроены трибуны на 100 мест,

На возведение этого спортивного объекта из бюджета Пермского края было выделено 15 миллионов 461 тысяча рублей, из муниципального бюджета - 6 миллионов 451 тысяча рублей.

Также межшкольный стадион с искусственным покрытием и универсальную спортплощадку построили и открыли в этом году в селе Платошино Пермского района. Как и в Лобаново, пользоваться этим спортивным объектом смогут не только учащиеся Платошинской средней образовательной школы, но и все жители села. Беговые дорожки здесь чуть короче, чем в Лобаново – 65 метров. Зато несколько больше по размерам футбольное поле. Тут также имеется яма для прыжков в длину и площадка с тренажерами ГТО, а кроме того обустроен целый гимнастический городок.

Объем финансирования из краевого бюджета составил более 8 миллионов рублей, из муниципального – 3 миллиона 433 тысячи рублей. В 2021 году в Пермском районе будут построены еще 2 объекта. Таким образом по одному из самых густо населенных районов Пермского края будет завершена работа по устройству межшкольных стадионов.

В селе Березовка Березовского муниципального округа уже существовал стадион. В этом году он получил вторую жизнь – его реконструировали и он превратился в современное спортивное сооружение. Теперь на этом стадионе местные футболисты смогут тренироваться и принимать гостей на просторном футбольном поле размерами 68 на 100 метров. Вокруг него обустроены протяженные круговые беговые дорожки длиной 400 метров и прямые беговые дорожки длиной 100 метров. Поболеть за своих земляков на соревнованиях смогут одновременно 100 зрителей. Оборудованы также площадка с тренажерами, универсальная спортивная площадка для игр с мячом.

На стадионе будут проходить занятия по физической культуре для учеников Березовской средней образовательной школы №2, проводиться спортивные мероприятий для учащихся других образовательных учреждений округа. На площадках спорткомплекса смогут заниматься физкультурой и спортом все жители села и Березовского муниципального округа. Здесь будут проводиться окружные и краевые соревнования.

Из бюджета Пермского края на реконструкцию стадиона в Березовке было выделено : 17,5 миллионов рублей, из бюджет муниципального образования направлено 9 миллионов 608 тысяч рублей.

Наиболее крупные спортивные объекты, построенные в 2020 году. Инфографика: Екатерина Колосницына.

Скоро появятся новые спортивные объекты

В Соликамском городском округе сейчас достраивается межшкольный стадион в селе Родники. Футбольное поле на нем будет довольно просторным общей - 60 на 30 метров. Его опояшет 400-метровая беговая дорожка. За соревнованиями смогут следить 50 зрителей, для чего обустроят удобные трибуны. На спортивной площадке уложат прорезиненное покрытие у становят 8 тренажеров. По вечерам стадион будет освещаться. Здесь будут проходить уроки физкультуры для учащихся Родниковской общеобразовательной школой, пользоваться новым спортобъектом смогут все жители села Родники.

На строительство стадиона выделено 9 миллионов 537 тысяч рублей из бюджета Пермского края и более 4 миллионов рублей из бюджета Соликамского городского округа.

Также достраивается межшкольный стадион в поселке Полазна Добрянского городского поселения. Его должны сдать в этом году.

Фактически это будет целый спортивный комплекс. Он возводится на территории МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1». Спорткомплекс будет включать сразу два спортивных объекта: футбольное поле на улице Дружбы, 5 и стадион на улице 50 лет Октября, 3. Сейчас здесь завершаются работы по установке хоккейной коробки и освещению стадиона, устраиваются трибуны для зрителей, монтируется искусственное покрытие футбольного поля.

На футбольном поле следить за соревнованиями смогут сразу 200 болельщиков. На стадионе смогут одновременно заниматься спортом 150 человек. Здесь появятся поле для мини-футбола и различные спортивные площадки - 38х18 м (мини-футбол);

для волейбола, для баскетбола и хоккея, для метания ядра, для прыжков в длину.

Также оборудуют круговую беговую дорожку и 2 гимнастических комплекса.

Из бюджета Пермского края на возведение этого спортивного комплекса выделено 17,5 миллионов рублей, из бюджета муниципального образования - 13 миллионов 227 тысяч рублей.

Новый межшкольный стадион скоро появится и в Оханском районе.

Его возводят в Оханске на улице Ленина, 66 а. Здесь будет расположено футбольное поле с искусственным покрытием размерами 100 на 68 метров, по периметру будет 4-х полосная радиальная беговая дорожка длинной 400 метров и прямая 4-х полосная беговая дорожка длинной 100 метров. Обе они будут с современным резиновым покрытием. Обустроят трибуны для зрителей на 100 мест и трибуны для запасных игроков и тренерского состава. В рамках 1-го этапа строительства также будет подготовлена площадка для общей физической подготовки, а сами тренажеры для общефизической подготовки установят в рамках 2-го этапа реализации проекта. Стадион будет предназначен для проведения занятий физической культурой учащихся Оханская средней образовательной школы №1 и жителей города.

Завершается реконструируется

По сути дела новые спортивные объекты должны появиться в ходе полной реконструкции существующих спорткомплексов еще в двух поселениях края.

В поселке Майский Краснокамского городского округа подходит к завершению реконструкция стадиона в МАУ «СШ п. Майский». Его должны открыть в начале ноября.

Стадион будет использоваться для проведения тренировочных занятий юных спортсменов

спортивной школы поселка Майский и для проведения уроков

по физической культуре в Майской средней общеобразовательной школе. Здесь также смогут заниматься физкультурой и спортом все жители Краснокамского городского округа. На стадионе будут проводить соревнования различного

уровня, учебно-тренировочные сборы для команд ведущих спортсменов

Пермского края и различные спортивно-массовые мероприятия.

Из бюджета Пермского края на реконструкцию выделено 15 миллионов 295 тысяч рублей,

Из бюджета муниципального образования 6 миллионов 420 тысяч рублей.

Также в этом году завершится реконструкция спортивного комплекса в ЗАТО Звёздный на улице Ленина, 9 а. Трибуны спорткомплекса смогут вместить сразу 370 болельщиков. На стадионе обновили футбольное поле размерами, оборудовали хоккейный корт, беговые дорожки. Здесь появились современные игровые площадки для игры в волейбол и баскетбол, обустроили спортзону с тренажерами.

На стадионе будут тренироваться юные спортсмены из МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», на нем будут проходить занятия по физической культуре для учащихся средней образовательной школы ЗАТО Звёздный. Посещать его смогут также все жители поселения.

На реконструкцию спортивного комплекса в 2020 году было направлено: из краевого бюджета 19 миллионов 936 тысяч рублей, из бюджет муниципального образования 1 миллион 616 тысяч рублей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Тысячи спортивных сооружений

Всего в Пермском крае насчитывается более 5,5 тысяч спортивных сооружений, в том числе:

- 26 стадионов с трибунами на 1500 мест и более;

- 2 293 плоскостных спортивных сооружений;

- 1 205 спортивных залов;

- 144 поля для игры в футбол;

- 1 крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем;

- 8 крытых легкоатлетических манежей;

- 10 крытых ледовых объектов для занятий хоккеем, фигурным катанием и для организации массового катания на коньках;

- 66 плавательных бассейна, 2 из которых 50-метровые, позволяющие проводить соревнования городского и регионального уровней;

- 76 лыжных баз и др.

По 370 миллионов в год

В рамках государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье» ежегодно строятся (реконструируются) стадионы, устраивается открытые спортивные площадки, ремонтируется спортивные залы общеобразовательных школ, дополнительного образования, спортивных объектов, устанавливаются модульные лыжные базы, малые спортивные площадки для занятий в рамках ГТО. На эти цели ежегодно из бюджета Пермского края выделяется около 370 миллионов рублей.

«Спорт – норма жизни»

С прошлого года Пермский край принимает участие в национальном проекте «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни»: в населенных пунктах создаются малые спортивные площадки для ГТО и модернизируются футбольные поля с искусственным покрытием.

За 2019 год в Пермском крае построили 5 межшкольных стадионов, ФОК Верещагино, 2 крытых ледовых арены в Березниках и Губахе, обустроили 78 открытых спортивных площадок, отремонтировали 31 спортивный зал, оборудовали 23 площадки для ГТО.

В 2020 году муниципальным районам выделили субсидии на возведение или реконструкцию 9 межшкольных стадионов, строительство 1 теннисного корта, устройство 41 открытой спортивной площадки, ремонт 106 спортивных залов, установку 4 модульных лыжных баз, обустройство 9 спортплощадок для сдачи норм ГТО.

В этом году построили или реконструировали 4 межшкольных стадионов в селах Платошино, Лобаново, Орда, Березовка, обустроили 15 открытых спортплощадок, отремонтировали 41 спортивный зал, установили 3 модульные лыжные базы в Краснокамске, Кудымкаре и Пермском районе, устроили 3 спортивные площадки ГТО в ЗАТО Звездный, Горнозаводске, Кунгурском районе. В Бардымском районе открытые универсальные спортплощадки оборудуют хоккейными бортами.

В 2021 году запланировали построить 8 межшкольных стадионов, обустроить 41 открытую спортплощадку, отремонтировать 66 спортивных залов, оборудовать 4 спортивные площадки для сдачи норм ГТО, реконструировать футбольное поле на стадионе «Россия» в Краснокамске.

Лыжню!

В рамках проекта «Пермский край! На лыжи» в следующем году для 5 лыжных баз края – в Березниках, Кизеле, Нытве, Добрянке, Лысьве – обустроят лыже-роллерные трассы, приобретут снегоуплотнительную технику и спортивное оборудование. В Чусовом на лыжной базе «Металлург» установят систему искусственного оснежения.

300-летию Перми посвящается

В рамках подготовки к 300-летнему юбилею краевого центра построят, реконструируют или капитально отремонтируют несколько важных спортивных объектов:

- региональный центр по фигурному катанию;

- лыжно-биатлонный комплекс «Пермские медведи» с лыже-роллерной трассой в Перми;

- выкупят в краевую собственность и затем реконструируют универсальный дворец спорта «Молот»;

- ледовую арену в Мотовилихинском районе Перми;

- многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия»;

- спортивную многофункциональную арену на 10500 зрительских мест;

- манеж «Спартак»;

- стадион «Юность» и дворец спорта «Орленок».