Данные о коронавирусе в Пермском крае на 30 декабря: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число выявленных заболевших составляет 29651 человек. За минувшие сутки было выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 82 человека проходят лечение в больницах, 248 – амбулаторно на дому.Из 330 новых инфицированных – 148 мужчин, 182 женщины. Среди зараженных 20 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 89 человек, 103 в возрасте 50-64 и 91 человек старше 65 лет.Новые заболевшие обнаружены в 37 территориях региона.Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 136 заболевших. На втором месте по заболеваемости Березники - 20 инфицированных, на третьем – Большая Соснова - 18 заболевших. Еще 14 больных - в Куеде, 13 - в Ильинском, в Березовке – 12, в Кунгурском районе – 11. В Осе и Чайковском по 10 случаев заражения COVID-19, в Чердыни 9.За минувшие сутки в Пермском крае выздоровели 253 человека. За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья выписано еще 2290 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее количество выздоровевших составляет 21372.В больницах сейчас остается 1868 человек, в том числе 106 находятся на аппаратах искусственного дыхания.На карантине находятся 3924 жителя Пермского края.Также за прошлые сутки зафиксированы 11 смертей от коронавируса, а также 15 летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 1112 человек, и еще 735 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.Массовую вакцинацию жителей Пермского края против Covid-19 планируется начать во второй декаде января. В начале года в регион поступит более 108 тысяч комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим. Прививки будут делать бесплатно и добровольно. В первую очередь прививать будут работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, а также людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением. Их вакцинация начнется уже 5 января 2021 года. Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках открыта – по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ru.Сейчас в Пермском крае привито 1647 сотрудников медицинских учреждений, преимущественно – из «красных» зон.