11-летняя Екатерина Воздвиженская из Перми вошла в топ-50 конкурса «Самая красивая девочка России – 2020». Она заняла 40 место среди более 2800 участниц в возрасте 11 лет. В общем зачете у юной модели 892 место среди 50214 участниц от 0 до 17 лет.Ранее Екатерина получила корону зрительских симпатий на конкурсе «Юная краса Пермь 2020» и стала победителем конкурса «Мисс Ренессанс».Катя учится в 5В классе 44 школы. Девочка очень разносторонняя.- Она с трех лет занимается английским языком, кроме обычной школы учится еще и в музыкальной школе, и в художественной, - рассказала бабушка девочки Ирина Михайловна. - Катя мечтает стать дипломатом или дизайнером, а также организовать конкурс красоты и талантов для дедушек. А в ближайших планах - изучение французского и китайского языков.