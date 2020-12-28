- У нас с мужем трое детей, - говорит пермячка Анна. - Начинаем готовиться к встрече Нового года, покупаем продукты и осознаем, что застолье нынче выйдет дороже процентов на 20. Очень расстраивают цены на рыбу и морепродукты, подорожало мясо. Только на тарелочку бутербродов с красной икрой для нашей семьи придется потрать около тысячи рублей.Пермьстат рассчитал стоимость условной новогодней корзины насемью из пяти человек - одного ребенка, мамы, папы и бабушки с дедушкой.Расчеты исходят из того, что на праздничный стол будут поставлены: нарезка сырокопченой колбасы, сыра и соленой рыбы,традиционные салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», бутерброды с красной икрой, горячее блюдо из свинины (накануне года Быка говядина не приветствуется), овощи и фрукты. На сладкое - чай с тортом и шоколадные конфеты. Плюс коньяк, шампанское и газировка.При этом общая стоимость новогодней корзины составит 6291 рубль. В прошлом году такой же набор продуктов стоил на 221 рубль дешевле.Наиболее дорогими продуктами являются икра - 3719 рублей за килограмм и деликатесные продукты из рыбы -1902 рублей за килограмм. По сравнению с прошлым годом цена икры выросла на 20 процентов, рыбы - на 10-12 процентов.Напитки подорожали в цене незначительно. Одна бутылка отечественного шампанского стоит в среднем 210 рублей, поднявшись за год на 1,71 процента. Крепкий алкоголь вырос в цене на 2-5 процентов, а соки и безалкогольные напитки - на 3-4 процента.По расчетам Пермьстата, стоимость салата «Оливье» на семью из 4 взрослых человек и ребенка составила 337 рублей, подорожав за год на 7,9 процента. А цена«Сельди под шубой» увеличилась на 9,09 процента и составила 175 рублей.Свой расчет «индекса оливье» представил и доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Александр Горшков:- Зачастую цены, приведенные в статистических исследованиях, могут существенно отличаться от цен местного магазина.Он подсчитал, что для традиционного рецепта салата понадобится 300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 4 куриных яйца, 200 г майонеза, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г моркови. Цены на продукты он зафиксировал в одном из пермских сетевых магазинов.В результате расчетов Александра Горшкова стоимость «Оливье» составила 412,82 рубля, если использовать более дорогие продукты, и 241,78 рубля, если цель покупателя - сэкономить.