- Нельзя ли нашим детишкам устроить новогодний праздник, ведь в этом году в школах новогодние елки не состоялись, все массовые мероприятия отменили, - с такой просьбой обратились жители Мотовилихинского района в общественную приемную депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко.Парламентарий откликнулся на такую просьбу, и в микрорайоны Мотовилихи выехала передвижная бригада «Новогодний экспресс». В роли Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей выступили добровольцы местного волонтерского штаба. Под музыкальное сопровождение они играли с детишками в подвижные игры, вручали им сладкие подарки.- Наши ребята-волонтеры в этом году уже организовывали дворовые программы для детей, - отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Мотовилихинского района, координатор регионального волонтерского центра Елена Савельева. - И мы подумали, почему бы не организовать подобные праздники, как это было 9 мая, когда волонтеры приезжали во дворы, поздравляли ветеранов.Сказано – сделано. И по пермским дворам отправился «Новогодний экспресс» – передвижной автобус с новогодними персонажами. Волонтеры уже посетили придомовые территории на улицах Веры Фигнер, 5а; Старцева, 1; Уинской, 31; Сакко и Ванцетти, 97; Юрша, 86; Металлистов, 21 и на бульваре Гагарина, 15. Местные жители подготовились к их приезду – поставили во дворах красивые украшенные елки. А в микрорайоне «Грибоедовский» дети, в ожидании прибытия «Новогоднего экспресса», катались на катке, который появился тоже благодаря обращению жителей к Александру Бойченко.Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Волонтеры выдавали пермякам средства индивидуальной защиты. Жители их от души благодарили.- В это нелегкое время всем хочется чего-то праздничного – и взрослым, и детям, - не смогла сдержать эмоций жительница микрорайона «Ива» Ирина Надымова. - Спасибо огромное депутату по нашему округу и всем, кто устроил нам такой замечательный праздник!- В этом году мы получили такой отличный подарок благодаря Александру Бойченко! - призналась жительница ЖК «Грибоедовский» Светлана Волкова. – Наши дети теперь могут бесплатно кататься на катке по очень хорошем льду. Спасибо за праздничное настроение.«Новогодний экспресс» продолжит свое путешествие по микрорайонам Мотовилихи в новогодние праздники.