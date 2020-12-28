«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 29 декабря 2020 года: в Прикамье часть ограничений из-за COVID-19 продлили до 24 января.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 330 новых случаев заражения COVID-19: 82 человека проходят лечение в больницах, 248 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 29 641. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 27 декабря – 0,99). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.Из 330 новых инфицированных – 148 мужчин, 182 женщины. Среди зараженных 20 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 89 человек, 103 в возрасте 50-64 и 91 человек старше 65 лет.В Прикамье вступили в силу меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае, принятые краевым оперштабом 25 декабря. Часть ограничений продлена до 24 января 2021 года. Информация, какие будут действовать запреты и предписания, смотрите на таблице выше.