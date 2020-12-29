В настоящее время застройщик возводит пять жилых комплексов – это следующие этапы строительства в проектах комплексной застройки – ЖК «Мотовилихинский», «Медовый», «Белые росы», а также проекты, которые стартовали в 2020 году – «Экопарк Сосновый» – среднеэтажный комплекс комфорт-класса, расположенный в Ленинском районе г. Перми и комплекс «Pro жизнь» – в Свердловском районе.В 2021 году компания отметит 60-летие деятельности и продолжает активно строить и радовать комфортным и качественным жильем многие поколения жителей Пермского края!В основе стабильной работы застройщика – собственное производство, которое обеспечивает полную комплектацию железобетоном всех строительных площадок, профессиональная команда численностью 800 сотрудников, стабильное развитие технологического парка и проектов. Ежегодно в новые дома «СтройПанельКомплект» заселяются несколько тысяч новоселов.Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru