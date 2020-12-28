Какой будет погода в новогоднюю ночь? А в дни каникул? Не заметет ли городские улицы окончательно как раз тогда, когда нужно будет совершать предпраздничные покупки?На эти вопросы ответил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов.Что касается снегопадов, все, что могло случиться, - уже произошло.- За выходные высота снежного покрова в Перми выросла до 28 сантиметров, что, однако, все еще меньше нормы, - сообщил метеоролог. - Вообще-то каждый год бывает по одному такому сильному снегопаду, но чаще они случаются в межсезонье - в ноябре либо в марте или апреле. На этот раз все произошло в декабрьский мороз. В таких условиях образуется снежный накат, что нужно учитывать водителям. Но до Нового года существенных осадков не ожидается, и будем надеяться, что с заносами удастся справиться.А вот дедушка Мороз, похоже, серьезно испытает нас на прочность. Впрочем, испытание холодом он милостиво устроит накануне новогодней ночи - под занавес уходящего года к нам прорвется студеный арктический воздух.- Похолодание начнется уже во вторник, - предупреждает Андрей Шихов. – В Перми при ясной безветренной погоде столбик термометра опустится ниже -20 градусов, а на севере края и до -28. В ночь на среду температура упадет еще ниже, причем, сразу на 10-15 градусов. В столице Прикамья впервые за последние 4 года мы станем свидетелями тридцатиградусного мороза, в северных районах похолодает до -38, а кое-где и до -40 градусов. Днем в Перми потеплеет лишь до -23 градусов.Четверг обещает быть таким же морозным, но к вечеру начнет немного теплеть – к нам поступит теплый воздух с Черного моря.- Новогодняя ночь будет наверняка теплей предыдущих, - прогнозирует Андрей Шихов. – Вероятнее всего в Перми ночью будет от -20 до -25 градусов. Осадков пока не ожидается. При этом мы окажемся на границе между теплом и холодом: в Европейской части страны будет оттепель, а за Уралом будут стоять морозы. Так что только к 3 января в Прикамье заметно потеплеет – будет от -8 до -13 градусов.