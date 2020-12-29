В субботу, 26 декабря, в Пермском крае покончил с собой молодой офицер. Об этом «КП» сообщил родственник погибшего Александр.- Миша был братом моей жены и крестным моего ребенка, - рассказывает Александр. – Мы родились в Пензе. Миша окончил военно-учебное заведение, а три года назад по распределению попал в кунгурскую военную часть в должности лейтенанта. Там получил квартиру, нес службу и жил обычной человеческой жизнью. Обзавелся друзьями, но девушки в его 25 у него не было.Александр рассказывает, что 26 декабря маме Михаила позвонили из военной части и сказали, что ее сына нашли мертвым в собственной квартире.- Сказали, что он покончил с собой. Миша был охотником и хранил дома ружье. Но я не верю в суицид. За неделю до трагедии он купил себе мотоцикл, договаривался об аренде гаража. Он был из тех людей, кто никогда не расскажет о своих проблемах, всегда держал все в себе. Но если бы что-то случилось, я бы мог понять это в разговоре, а за три дня до трагедии мы созванивались, и в его голосе не было никакой тревоги. Поговорили о жизни, Миша рассказал, что готовится к встрече Нового года, звал к себе и тут такое.....В военной прокуратуре Центрального военного округа «Комсомолке» подтвердили факт произошедшего.- По факту смерти в городе Кунгуре Пермского края офицера одной из воинских частей Пермского гарнизона проводится доследственная проверка, - сообщили в военной прокуратуре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Господи, как жалко, ведь она еще ребенок совсем». В Пермском крае трагически погибла 21-летняя девушкаОна врезалась в многотонный грузовик в Чусовском районе [видео]«Ему было всего 29 лет». В Пермском крае трагически погиб мужчинаЕго автомобиль перевернулся на крышу в Нытвенском районе (подробнее..)