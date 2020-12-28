По последним данным в Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили еще у 333 человек. Заболеваемость опасной инфекцией в регионе пока не снижается. Роспотребнадзор сообщает, что 108 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 333 новых заболевших – 134 мужчины, 199 женщин. Среди зараженных 5 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 91 человек, 118 в возрасте 50-64 и 89 человек старше 65 лет.Общее число заболевших в Пермском крае с начала пандемии достигло 29 311. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 26 декабря – 1,0).Скончались за сутки 25 человек с коронавирусом. В больницах на лечении остаются 1757 пациентов.КстатиПравительство страны продлило выдачу бесплатных лекарств всем пациентам, которые находятся под наблюдением врачей.«Дополнительно направим регионам еще почти 2,8 млрд. Такое решение уже принято. Федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом. Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства», - сказал премьер Михаил Мишустин.Напоминаем, Правительство уже выделяло субъектам РФ более 5 млрд рублей на закупку необходимых препаратов.