Снегопад в Пермском крае будет интенсивным и продолжительным. Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, что идти он будет более суток.Согласно расчетам, снегопад пройдет в две волны. Первая – с вечера субботы и до утра понедельника, за это время может выпасть до 8-10 мм, а по юго-западу края до 12 мм осадков.Вслед за первой волной с небольшим перерывом подойдет вторая, с максимумом интенсивности снега во второй половине дня воскресенья по юго-востоку края. Она будет связана с прохождением хорошо выраженной волны или небольшого частного циклона с юго-запада.Итоговое количество осадков в Перми составит от 10 до 15, при этом температура воздуха будет колебаться в пределах -8…-10°. По юго-западу края может выпасть локально до 15-17 мм, то есть больше трети месячной нормы. Высота снежного покрова к утру понедельника в Перми превысит 30 см.- Такой снегопад способен создать серьезные затруднения в движении транспорта в Перми в понедельник, - говорят специалисты. - На расчистку улиц от снега потребуется значительное время, а сравнительно низкий температурный фон будет способствовать образованию снежного наката.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПогода на Новый год 2021 в Перми: может похолодать до -2031 декабря станет самым холодны за ближайшие годы (подробнее...)