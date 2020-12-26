Комсомолка продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Перми и Пермском крае. Накануне и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень озвучила, что по предварительным данным, в январе начнется массовая вакцинация жителей Пермского края от Covid-19. В начале следующего года специалисты Министерства ожидают поступления свыше 100 тыс. доз вакцины от коронавируса в регион. Вакцина будет доступна практически во всех территориях Прикамья.По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 331 новый случай заражения коронавирусом: 75 человек проходят лечение в больницах, 256 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 331 нового инфицированного 147 мужчин, 184 женщины, среди которых 14 детей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 28 978.Оперштаб принял решение продлить в Пермском крае режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 24 января 2021 года. Также до этого времени продлены ограничения на работу ночных клубов и дискотек, детских развлекательных центров и культурно-массовых мероприятий, в том числе корпоративов.Остались неизменными и ограничения на работу ресторанов и кафе. Запрещена их работа с часа ночи до шести часов утра. Также под запретом до 24 января остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.Также на заседании оперштаба было принято решение не продлевать дистант и вернуть учеников 5-8, 10 классов и студентов колледжей из Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского на очное обучение с 11 января.- Но если будет резкий всплеск заболеваемости, штаб внепланово соберется в январские праздники для рассмотрения текущей эпидемиологической ситуации и необходимости продления ограничительных мер, - отметил заместитель председателя правительства Пермского края по социальным вопросам Сергей Никифоров.В пятницу, 26 декабря, губернатор Пермского края подписал указ «Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.Согласно документу, руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников.Напомним, 23 декабря на заседании Госсовета президент России Владимир Путин рекомендовал регионам объявить 31 декабря нерабочим днем. В 2020 году 31 декабря будет нерабочим по всей стране. Отметим, все россияне будут отдыхать в выходные с 1 января по 10 января