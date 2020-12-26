Сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района добились возбуждения уголовного дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении школьного учителя.В надзорном органе сообщили, что педагог начальных классов во время урока схватила девочку за волосы, вывела ее в туалет школы и несколько раз ударила ладонью по лицу.- В настоящее время с указанным работником образовательного учреждения расторгнут трудовой договор. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе ведомства.Ни для кого не секрет, что конфликты между учителями и учениками в пермских школах происходят довольно часто. Однако случаи, когда преподаватель позволяет себе ударить ребенка, единичны. В основном разногласия, которые перерастают в драку, происходят между самими учениками. Многие пермяки помнят историю семиклассницы, которую избил одноклассник из-за ее внешнего вида или драку в школе Березников, где четвероклассницу избили за то, что ее родители не сдали деньги на выпускной.В любом случае в истории с избиением ученицы начальных классов в школе в Орджоникидзевском районе предстоит разобраться следователям. «КП» будет продолжать следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Девушка со смехом снимала все на смартфон». В Прикамье старшеклассники избили 10-летнего мальчика до потери сознанияПосле этого ученица выложила видеозапись в соцсети (подробнее..)