- Аня, доченька, вернись домой, слезно тебя прошу! Мое сердце, сердце матери, болит за твою судьбу, за твою жизнь, прошу тебя, дай о себе весточку. Позвони, умоляю! Мне очень важно знать, что ты жива, здорова. Если тебе нужна помощь, знай, у тебя есть мама, я тебя очень люблю, очень жду твоего возвращения, я не могу спать ночами, плачу. Если ты хочешь остаться в Саротове, позвони, и мы это обсудим. Я сделаю все, чтобы ты ни в чем не нуждалась, чтобы тебе было хорошо! Доченька, родная, я очень жду твоего звонка! Позвони маме, - обратилась к своей дочери Светлана Тарасова.Напомним, 24-летняя Анна Ходесс из Перми пропала 11 ноября. Ее мать считает, что девушка может находиться в Саратове. Дело в том, что это уже не первое исчезновение Анны. Несколько месяцев назад девушка также пропадала. Ее удалось обнаружить в одном из саратовских кафе. И вот новый уход и снова появилась информация, что девушку заметили в Саратове, ориентировочно на пересечении улицы Вольская и проспекта Кирова.- В этот раз она ушла без денег, телефона, в чем была, — рассказала «КП» ее мать, Светлана.Согласно ориентировке, Анна была одета в пуховик баклажанового цвета, синие джинсы, серые сапоги. У девушки стрижка каре, окрашенные волосы под блонд. Телосложение плотное, рост 166 см.Мама Анны рассказала, что девочка росла немного скованной, сложно находила общий язык с одноклассниками, постоянно искала друзей, но отношения оказывались недолговечными.- У нее небольшие проблемы с социализацией, при общении собеседник понимает, что что-то не так, — рассказала Светлана.Женщина в отчаянии и просит помочь в поиске дочери, которой очень сложно быть одной в обществе. Примечательно, что оба раза перед исчезновением она ходила в церковь.- Мне кажется, она поступила необдуманно, а сейчас просто не знает, как вернуться — сказала мама Анны Ходесс.Все, кто может что-то рассказать об Анне или знает ее местонахождение, просят откликнуться телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС Пермь; 8-922-31-41-112 — волонтеры; 8-982-46-58-433 — инфорг поискового отряда «Регион59» Людмила.