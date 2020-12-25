Губернатор Пермского края подписал указ «Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.Согласно документу, руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников.Напомним, 23 декабря на заседании Госсовета президент России Владимир Путин рекомендовал регионам объявить 31 декабря нерабочим днем. В 2020 году 31 декабря будет нерабочим по всей стране.Отметим, все россияне будут отдыхать в выходные с 1 января по 10 января.