Синоптики уже делают предварительные прогнозы на новогоднюю ночь в Пермском крае. Возможно, это 31 декабря станет одним из самых холодных за последние 5 лет, в новогоднюю ночь может похолодать до -20 градусов. Об этом «Комсомольской правде» рассказал инженер ГИС-центра, доцент ПГНИУ Андрей Шихов.«Погода в Пермском крае в новогоднюю ночь будет неустойчива. Похолодание придет к нам на следующей неделе 29 - 30 декабря. Пик его судя по всему будет как раз 30 декабря. Дальше оно будет медленно отступать на восток. В Свердловской области, например, морозы будут еще серьезнее, чем у нас и дольше. И непонятно, где окажется фронтальный раздел.Перед новым годом ситуация может быть, как сейчас: в Перми -7 градусов, а на востоке края - 25. Такой температурный контраст будет сохранятся до конца года, за исключением 30 декабря, когда холодно будет везде -25…-30 градусов. Большая вероятность, что новогодняя ночь будет достаточно холодной, с температурой до - 20 градусов. Если придет облачность, то будет теплее.Скорее всего это будет первая холодная ночь за последние 4 года, потому что в предыдущие было достаточно тепло – около 0 или -5…- 10 градусов. В этом году 31 декабря будет однозначно холоднее».