- Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Подходит к концу 2020 год. Каждый раз, когда заканчивается год, мы говорим, что уходящий год был особенный. В этом году давайте изменим терминологию, и скажем, что 2020-й год был не тяжелым, а непредсказуемым. Он был полон на сюрпризы, давал нам поводы задумываться. Но не может быть год плохим! Год-то тут причем?- Но ведь в студию к нам в этом году ты прийти не смог, Дедушка Мороз?- У вас студия небольшая, а по новым правилам от Деда Мороза до стенки должно быть как минимум полтора метра. Поэтому давайте будем пользоваться новыми технологиями, новым веянием, которое появилось в этом году! Ведь мы так много с вами узнали за этот год! В моем лексиконе появилось новое словно «он-лайн», и теперь я дедушка технически продвинутый. А общаться и быть на связи можно и так.- А работы в этом году прибавилось у Деда Мороза? Ведь праздничных елок нет, и тебе предстоит оббежать чуть ли не каждого ребенка?- Мы всегда так делали. Ведь каждый Дед Мороз, который считает своим долгом принести праздник в дома, он каждый год выполняет эту нелегкую работу. Свои секреты мы открывать не будем, но ведь каждый человек на земле получает это новогоднее настроение. Согласны?- Дедушка, какое сейчас настроение у людей? Не подпортил его уходящий год?- Друзья мои, в чем главное отличие Нового года? Это единственный праздник на земле, который затрагивает каждого человека, не зависимо от того, где и как он живет. Это праздник обновления, праздник ожидания чуда! Как может на ожидание чуда повлиять какая-то ситуация? Каждый год есть люди всегда чем-то недовольные. Но есть и другие люди, которые строят планы на новый год и пытаются что-то совершить. И к таким людям обязательно чудо приходит! Поэтому все зависит от нас самих! От того, как мы будем относиться к ситуации. Мы не можем повилять на то, что происходит, поэтому давайте повлияем на свое отношение к этой ситуации.- А много непослушных в этом году было, Дедушка Мороз?- Всегда их было много! Когда все послушные, жить-то скучно.- А до какого возраста дети в тебя верят?- На Дедушке Морозе не стоит никакого ярлычка 18+, поэтому нет никаких ограничений по возрасту для тех, кто в него верит и продолжает верить после того, как станет взрослым.- В этот непростой год всем так хочется подарков и праздника! Что ты приготовил нам на Новогоднюю ночь? Будут ли украшены узорами наши окна?- Трудно сказать, будут ли украшены окна узорами, хотя мы, Деды Морозы всегда к этому стремимся. Но ведь вы, люди, понастроили себе жилья теплого, и рисовать узоры на стеклопакетах стало достаточно трудно, потому что тепло у вас изнутри такое, что узор не приживается. Так что если хотите увидеть покрытые морозными узорами окна, нам, Морозам, придется серьезно постараться. Так что ждите!- Что ты пожелаешь нам на следующий год, Дедушка Мороз? Как лучше закончить этот уходящий год?- Закончить год нужно радостно, с надеждой и верой, иначе никак нельзя. А пожелания мои всем пермякам традиционные: уральского здоровья, хлеба на столе, тепла в доме и большой и чистой – как слон после бани – любви! С Наступающим!