На утро 25 декабря общее число инфицированных в Пермском крае достигло 28 315 человек. Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 330 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 97 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни - 1,0, - сообщили в краевом оперштабе.Из 330 новых инфицированных – 128 мужчин, 202 женщины. Среди зараженных 19 детей. Из взрослых тех, кому от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 85 человек, 110 в возрасте 50-64 и 95 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 160 человек. На втором месте по заболеваемости Большесосновский район – 24 инфицированных, на третьем – Оса, где зафиксировано 22 заболевших.В Добрянке коронавирусная инфекция диагностирована у 17 жителей, в Чердыни – у 11 в Губахе – у девяти. В Лысьве и Чайковском обнаружено по восемь инфицированных COVID-19, в Куеде, Верещагино и Нытве – по шесть, в Кунгурском районе и Березниках – по пять. По четыре человека с ковидом выявлено в Кочево, Орде, Краснокамске и Пермском районе.По три заболевших зафиксировано в Кизеле, Горнозаводске и Ильинском. По два - в Гайнах, Красновишерске, Суксуне, Карагае, Очере и Барде.По одному - в шести территориях Пермского края. Это Кишерть, Гремячинск, Соликамск, Кудымкар, Звездный и Чусовой. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.