«Какая прелесть», «Только их на елке подальше развесить нужно», «Ага, чтобы дистанцию соблюдали», «Классная идея, здорово, если такие шары будут висеть на уличных елках, как напоминание, что маски снимать еще рано», - комментируют необычные новогодние шары, которые раскрасила мастер по маникюру из Перми Елена Хасанова.Под Новый год мастерица решила создать шары-смайлики на елку в злободневных в уходящем году медицинских масках.- Изготовление сувениров – мое хобби, - рассказывает пермячка. - Идею я подсмотрела в интернете и решила расписать несколько елочных шаров, чтобы посмотреть, как на них отреагируют люди. И идея зашла! Бычков к этому Новому году много было сделано, а вот актуальных в уходящий 2020 год шаров в коронавирусных масках в Перми я больше нигде не видела.На роспись набора из шести шаров у мастера уходит день. Каждый слой после нанесения художница тщательно просушивает. Купить необычные украшения на елочку можно за 200 рублей за штуку в магазине хэнд-мэйд товаров.