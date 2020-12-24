- Я занимаюсь бегом на любительском уровне и пользуюсь при этом GPS-трекером, - рассказывает пермский полицейский Алексей Куклин. – Стал замечать, что после пробежки на мониторе появляются очертания рисунков. Посмотрел в интернете, оказывается, у людей есть даже такое увлечение: бегая или катаясь на велосипеде, они рисуют.Вот и Алексей решил попробовать. Идея нарисовать Деда Мороза появилась еще в прошлом году, перед Новым годом. Он нарисовал новогоднего дедушку на листочке и попробовал наложить его на карту Перми.- Но у меня тогда ничего не получилось, и затея забылась, - признается полицейский. – А недавно друзья подсказали, что такие рисунки проще рисовать на льду. Я прикинул и решил попробовать.Сначала у нарисованного на бумаге Деда Мороза бегун обозначил контрольные точки и линии пересечения, а 21 декабря отправился на лед реки Мулянки.- Со стороны, наверное, смешно смотрелось, когда я бегал по льду и выставлял контрольные точки из веточек и травинок. А потом, имея перед собой рисунок Деда Мороза, я стал бегать между контрольных точек. Где-то прямо, где-то с заворотами.Часовая пробежка… и вуаля! На льду Мулянки получился рисунок главного новогоднего волшебника высотой 600 метров, шириной 400!- Я, правда, немного не рассчитал с размерами, и часть Деда Мороза оказалась на берегу, поэтому мне пришлось по кустам и горкам бегать, но результатом я остался доволен! Друзья-бегуны увидели и предложили выложить рисунок в нашей беговой группе, а оттуда по соцсетям разошлось. Этим Дедушкой Морозом мне захотелось повеселить своих беговых друзей и всех пермяков в этот трудный год, который всем нам пришлось пережить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пермяки выиграли конкурс, построив самого большого снеговика в РоссииОрганизаторы собираются урезать выигрыш участникам (Подробнее...)