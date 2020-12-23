До Нового, 2021-го года, остаются считанные дни. Самое время позаботиться не только о том, в чем встречать главный праздник года и как украсить новогодний стол, но и том, как порадовать своих близких.Новогодняя ночь - время чудес и исполнения желаний. И каждому из нас хочется подарить своим любимым маленькое чудо. Но одного желания мало, а магазинов вокруг так много, что сделать правильный выбор – очень затруднительно: а вдруг вашей теще не понравится аромат выбранных вами духов?Есть хорошее решение - подарочный сертификат. И тогда ваши близкие сами выберут себе в магазине, салоне или медицинском центре подарок по душе. Рассказываем, где и по какой цене можно купить подарочные сертификаты?Сеть магазинов «Оптика «Точка Зрения»В канун Нового года важно проявить заботу о своих родных и близких! В сети магазинов «Оптика «Точка Зрения» Вы можете приобрести подарочные сертификаты в красивом праздничном конверте номиналом от 500 до 5 000 рублей.На сертификат можно приобрести очки для зрения, очки-хамелеоны, детские очки, солнцезащитные, очки для водителя и контактные линзы.Также можно воспользоваться услугами кабинета охраны зрения и «прокачать» свои глаза!Кстати, весь декабрь дарим подарки за каждый заказ очков.Пермь, Березники, Верещагино, Добрянка, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Чернушка, Чусовой.Телефон: 8-800-300-11-88Сайт: www.tochka-zrenia.ruВКонтакте: https://vk.com/tochkazrenia.permAMAKidsAMAKids - это сеть центров ментальной арифметики для детей от 5 до 16 лет. Лучшие педагоги помогают детям развить свой потенциал, повысить креативность и скорость мышления с помощью инновационного обучения по следующим направлениям:- обучение чтению- ментальная арифметика- скорочтение- подготовка к школе- развитие памяти- час науки- интеллектуальный марафон- решение олимпиадных задачАдреса:- ул. 25 Октября, 38А (Свердловский район) - ул. Юрша, д. 21 (Садовый) - ул. Советской Армии, 37 (Индустриальный район) - ул. Кировоградская, 73 (Закамск) - ул. Вильямса, 12 (Гайва)Телефон: 214-63-00Сайт: https://perm.amakids.ru/ОСАГО 24«ОСАГО 24» - огромный выбор страховых компаний и честная цена! Мы подберем для вас лучший вариант, пока вы наслаждаетесь бесплатным кофе.Возможна бесплатная доставка полиса в удобное для вас время и место.В «ОСАГО 24» вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%. Также действует гарантия лучшей цены!Приобретая полис осаго, каско, страхование жизни, имущества и ипотеки до 30 апреля 2021 года, вы получаете возможность выиграть автомобиль и еще много других призов.Город Пермь, ул. Революции 20, БЦ «Бонус», 1 этажТелефон: 8-922-302-29-24Сайт: https://perm.osago-24.com/Родник ЗдоровьяВ гости за красотой и здоровьем – в мини-санаторий «Родник Здоровья».С каждым годом тема здоровья и правильного питания становится все более востребованной. Люди по всему миру начинают уделять больше внимания вопросам здоровья и долголетия. И доверяют в этом вопросе только квалифицированным специалистам.Мини-санаторий «Родник Здоровья» приглашает в гости – за красотой и здоровьем.К вашим услугам:- услуги аппаратной косметологии с использованием современных технологий в сочетании с натуральной гипоаллергенной космецевтикой на основе плаценты, жира норки и натуральных масел;- комплексный подход к сохранению красоты;- уроки красоты (мастер классы), индивидуальный подбор косметики и парфюмерии;- системный уход за лицом и телом;- школа правильного питания.Город Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 171аТелефон: 8-912-88-63-083ВКонтакте: https://m.vk.com/roz.permRomantic Tram CafeИзысканная атмосфера, проплывающие огни вечернего города, звуки живой музыки и все это под размеренный стук колес. Подарите близким вечер в уютной обстановке движущегося трамвайного вагона Romantic Tram Cafe.Трамвай-кафе Пермь – это путь в романтику нашего города. Насладитесь ароматным кофе и восхитительными десертами в уютной обстановке движущегося вагона. Только для вас - выступление музыканта и бесплатные услуги фотографа.Дни курсирования: четверг, пятница, суббота и воскресеньеКалендарь рейсов и бронирование на сайте: https://rtcafe.ru/Телефон: 202-29-09