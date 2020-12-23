Страшная болезнь под названием «медуллобластома головного мозга» подкралась к Маше Криницыной из Кунгура летом 2018 года. Девочке в это время было 12 лет.- У дочери вдруг начала отниматься рука, - вспоминает ее мама Ирина Владимировна. – Мы пошли по врачам: были у хирурга, травматолога, невролога, но никаких отклонений со своей стороны специалисты не выявили. Потом Маша начала необычно забрасывать ногу. Нет, боли у нее не было, она не жаловалась, но я понимала, что происходит что-то странное.В ноябре 2018 года девочку отправили в Детский онкогематологический центр на обследование, где после проведения МРТ Маше поставили диагноз «опухоль головного мозга».А буквально через неделю в Национальном центре им. Д. Рогачева в Москве врачи сделали девочке экстренную операцию. Оперативное вмешательство прошло успешно, опухоль оказалась размером с куриное яйцо, но пока не успела дать метастазы.Следующие полтора года были посвящены курсам химиотерапии. Маша проходила их очень мужественно, она хотела поскорей распрощаться с больничными стенами и вернуться к обычной жизни, к своим многочисленным друзьям и одноклассникам.- Сейчас Машеньке 14, она всегда была очень общительной, училась на одни пятерки, ходила в художественную школу, хорошо рисует, - говорит мама девочки. – Но в августе, когда мы собирались ехать на реабилитацию, нам сделали МРТ, и оказалось, что у Маши случился рецидив. Исследование показало, что появились метастазы. Два месяца назад мы ездили в Москву, нам провели лучевую терапию.Машенька очень переживает из-за того, что болезнь вернулась, и с теми планами, которые она строила, пока придется повременить. Чтобы найти в себе силы бороться дальше, она специально занимается с психологом. А тот, кто не смог равнодушно пройти мимо ситуации, в которой оказалась девочка, тоже может помочь ей в этой тяжелой борьбе.После нового года Маше предстоит операция по переустановке шунта, который находится у нее голове. Это необходимо, чтобы провести очередной курс химиотерапии. Стоимость шунта составляет 161 тысячу рублей. Самостоятельно заплатить такую сумму семья девочки не в состоянии, поэтому обратилась в благотворительный фонд «Берегиня».Помочь Маше Криницыной с лечением и возвращением к обычной жизни можно здесь.