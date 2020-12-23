23 декабря в эфире на радио «Комсомольская правда» выступила и.о. министра здравоохранений Пермского края Анастасия Крутень. Речь шла о ситуации с COVID-19 в регионе.- Для решения вопроса о госпитализации пациента с симптомами коронавирусной инфекции существуют три критерия клинических показаний, - пояснила и.о. министра. – Это данные пульсоксиметрии, частота дыхания и температура.Через какое время к заболевшему должна приехать «скорая помощь»?- Норматив на экстренный вызов «скорой помощи» составляет в среднем 20 минут, - пояснила Анастасия Крутень. – Но нужно понимать, что на станции идет ранжирование всех вызовов по определенному алгоритму, который оценивает состояние пациента. Сейчас время ожидания бригады «скорой помощи» составляет около часа, хотя порой бывают и задержки.В минздраве отметили, что сейчас, в конце декабря, нагрузка на «скорую», неотложную помощь, участковых врачей, «ковидные бригады», а также на всю систему медицинской помощи уменьшилась, если сравнивать ситуацию с пиком заболеваемости в октябре и начале ноября.Сейчас статистика по заболеваемости снизилась и сравнима со среднестатистическими значениями. Еще в минздраве отмечают, что переносить заболевание пермяки стали легче, а бесплатные лекарства, которые врачи выдают пациентам при осмотре, помогают быстро начать безотлагательное лечение.- Мы дали указания поликлиникам, что количество бригад неотложной помощи должно соответствовать количеству вызовов. К примеру, за 14-16 часов одна машина может обслужить до 40 вызовов. И в поликлинике должно быть кратное этой цифре количество машин неотложной помощи. Как в детских, так и во взрослых поликлиниках.Рассказала Анастасия Крутень и о ситуации в больницах Пермского края. Накануне она вернулась из поездки в Яйву, Александровск и Березники. Чуть ранее ездила в Коми-округ, где встречалась и с медицинским персоналом и с администрацией территории.- Общая и самая большая проблема для медицины в большинстве районов Прикамья – это отсутствие кадров, однако ситуация в Березниках - самая проблемная, - считает и.о. министра. - Не хватает и медицинских сестер, и врачей. И не только в тех районах, где довелось побывать. Каждый год мы теряем около 100 врачей: 300 приходит, 400 уходит. Кто-то на пенсию, кто-то в платную медицину, кто-то в другую сферу.Сейчас в ковидных отделениях больниц в Пермском крае дефицита врачей и медперсонала нет, но ситуация эта, безусловно, оголила первичное звено. И на фоне отсутствия медицинского персонала увеличивается нагрузка на тех, кто остался. И специалисты это, по сути дела, работают на износ.Речь в эфире зашла и прогнозах на дальнейшую ситуацию с коронавирусом.- Здесь я могу только процитировать слова федерального министра Мурашко, который говорит, что улучшение ситуации будет к весне следующего года, - говорит Анастасия Крутень. - Поэтому очень надеюсь, что так оно и будет. Но, повторюсь, что мы готовимся к ухудшению ситуации в январе-феврале. Ожидается, что волна заболеваемости может быть сравнима с уровнем конца октября. Чтобы справиться с ситуацией, мы заявились в резервный фонд для открытия 500 дополнительных коек. Развернуты они будут только в случае необходимости. Мы предполагаем, что открыты они будут на базе детского стационара детской краевой больницы. Сейчас он фактически пустует, занят только первый этаж «ковидными» детьми, поэтому мы рассматриваем вопрос получения лицензии и согласованного с Роспотребнадзором открытия дополнительных коек на всех площадях этого стационара. Кроме того, планируем открытие дополнительных коек в Березниках.- Что бы вы сказали всем нам в году уходящем?- Все мы пережили непростой год, я хотела бы всем пожелать здоровья, беречь себя в предстоящие праздники, ведь оттого, как мы будем вести себя, и насколько будем соблюдать ряд ограничений, будет зависеть наше здоровье в следующем году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Подъема заболеваемости еще ждем, но ситуация улучшается»: и.о. министра здравоохранения Пермского края рассказала, сколько нам еще жить с COVID-19А также о бесплатных лекарствах от коронавируса и изменениях в ПЦР-диагностике (Подробнее...)