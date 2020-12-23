В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов в Пермском крае. Некоторые электрички будут отменены. В АО «Пермская пригородная компания» сообщили об изменениях, обратите на них внимание.Расписание электричек в новогодние дни:№ 6016 Краснокамск - Пермь-2 курсирует с 1 по 10 января, с 16 января по расписанию по выходным дням;№ 6014 Краснокамск - Пермь-2 отменяется с 1 по 10 января, с 11 января по расписанию по рабочим дням;№ 6013 Пермь-2 - Краснокамск не пойдет 1, 2 января, далее с 3 января будет ходить ежедневно;№ 6020 Краснокамск - Пермь-2 отменяются 1, 2 января, далее с 3 января - ежедневно;№ 6024 Краснокамск – Пермь-2 не пойдут 1, 2 января, далее с 3 января - ежедневно;№ 6017 Пермь-2 – Краснокамск не пойдут 1, 2 января, далее с 3 января будет ходить ежедневно;№ 6194 Пермь-2 - Кунгур, № 7193 Кунгур – Пермь-2 отменяется 1, 3, 8 января 2021, курсируют 31 декабря, 10 января, начиная с 15 января по расписанию по пятницам и воскресеньям;№ 7121 Кукуштан - Пермь-2 отменяется с 1 по 10 января, и далее с 11 января будет ходить по рабочим дням;№ 6220 Пермь-1 - Комарихинская, № 6219 Комарихинская - Пермь-1 пойдут 2, 9 января, начиная с 16 января пойдет по расписанию по субботам;№ 6222 Пермь-1 - Комарихинская, № 7221 Комарихинская - Пермь-1 курсируют 3, 10 января 2021, начиная с 17 января по расписанию по воскресеньям;№ 7182 Чусовская - Теплая Гора отменяются 1, 3, 8 января, начиная с 10 января по расписанию - по пятницам и воскресеньям;№ 7181 Теплая Гора - Чусовская, отменяют 2, 4, 9 января 2021 и далее с 11 января по расписанию пойдет по субботам и понедельникам;№ 7184 Чусовская - Пашия будет ходить с 31 декабря по 9 января и далее с 11 января по расписанию с понедельника по четверг и в субботу;№ 7183 Пашия - Чусовская пойдет 1 по 10 января и далее с 12 января по расписанию следует со вторника по пятницу и в воскресенье;№ 6935 Чусовская - Рассоленко, № 6932 сообщением Рассоленко - Чусовская отменяются с 1 по 10 января, дальше с 11 января по расписанию, по рабочим дням;№ 6945 Чусовская – Кын, № 6942 Кын - Чусовская будет ходить с 1 по 10 января, начиная с 16 января по расписанию пойдет по выходным дням.