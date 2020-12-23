Раньше таких людей называли тимуровцами. Сейчас - волонтерами. Но суть от названия не меняется. Это молодежь и люди среднего возраста, студенты, предприниматели и депутаты, которые взяли на себя большую и важную миссию: помогать людям в сложной ситуации пандемии. В Пермском крае на помощь пожилым гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, постояльцам монастырей пришли тысячи волонтеров, которых объединило всероссийское движение «Мы вместе».Продукты и лекарства на домДобровольцы стали помогать пермякам практически с начала эпидемии. Уже 24 марта в Перми заработал волонтерский центр Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. Его возглавил депутат Законодательного Собрания, руководитель приемной Александр Бойченко. В первые дни работы центра его посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поблагодарил добровольцев за самоотверженность, попросил беречь себя. На протяжении всех этих месяцев волонтерская помощь не прекращалась и продолжается до сих пор. Волонтеры приносят домой ветеранам продукты и лекарства, дают консультации по мерам социальной поддержки. А иногда требуется просто поговорить с пожилым человеком, поддержать его психологически. За все это время в волонтерский call-центр поступило более 81,5 тысячи обращений.Если весной ветераны звонили, в основном, с просьбами привезти домой продукты и питьевую воду, то сейчас больше обращений касается доставки лекарств, в том числе по льготным рецептам.- Пожилым людям в силу преклонного возраста тяжело доехать сначала до поликлиники, потом до аптеки, которая выдает льготные препараты. Старшее поколение находится в группе риска по коронавирусу. Статистика за последнее время в Прикамье не радует, заболеваемость среди пожилых людей растет. Поэтому лучше пусть они остаются дома, а мы поможем с любыми вопросами, - говорит волонтер Анастасия Караваева.Количество обращений растет с каждым днем. Чтобы добровольцы могли быстрее добираться к своим подопечным, депутаты-единороссы всех уровней помогают с транспортом и средствами индивидуальной защиты. Они и сами выступают в роли волонтеров.«Волонтерство - это возможность оценить, кто и чего стоит»14 декабря состоялся первый Социальный онлайн-форум, который провела «Единая Россия». Он собрал добровольцев со всей страны, в том числе из Пермского края. Участие в мероприятии принял Президент РФ Владимир Путин. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что для «Единой России» как самой массовой партии волонтерство, повседневная работа в эти месяцы рядом с людьми - это возможность оценить, кто и чего стоит, кто работает от души, а кто для галочки.- Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди - мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии они чрезвычайно важны, - сказал Владимир Путин.В ходе форума участники обменялись лучшими региональными практиками оказания помощи гражданам и медицинским работникам. Их опыт, в том числе, лег в основу пакета новых социальных инициатив партии. В частности, «Единая Россия» предложила продлить ряд мер, которые принимались в самом начале пандемии. Речь идет о беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату ЖКУ и продления действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через портал «Госуслуги», об упрощении требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств и многих других.Помощь врачамОсновная тяжесть по борьбе с коронавирусом легла на плечи врачей. И все неравнодушные люди стараются по мере возможности облегчить им жизнь. В Прикамье с начала пандемии проходит акция #СпасибоВрачам. Осенью, когда началась вторая волна по коронавирусу, она приобрела новое важное значение. Медперсоналу поликлиник и больниц потребовалась большая помощь, нежели это было весной этого года. Сейчас в приоритете - доставка врачей до пациентов и домой, волонтерская помощь в медицинских организациях, приобретение и доставка горячего питания докторам, работающим в «красной зоне», и доставка бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, проходящим лечение в домашних условиях. И в эту работу включаются и депутаты, и волонтеры.Так, по инициативе руководителя регионального волонтерского центра Александра Бойченко сотрудникам городской больницы №6, участвующим в лечении больных коронавирусом, ежедневно доставляется горячее питание. В неделю это составляет 630 порций. Также медучреждению предоставлены два автомобиля для доставки врачей к пациентам на дом, еженедельно они дополнительно обслуживают до 150 вызовов. А с 23 ноября еще два автомобиля с водителями предоставлены городской поликлинике №7, которая расположена в Мотовилихинском районе Перми. Одна автомашина работает с врачами в поликлинике на ул. Крупской, 57а, другая - на ул. Грачева, 12д.- Наши бригады неотложной помощи работают с 8 утра до 24 часов. Район большой по протяженности. Часто случается, что есть вызов, есть доктор, но нет машины, чтобы посадить его и поехать. Конечно, такая помощь для нас просто необходима, - рассказала заместитель главного врача поликлиники № 7 Светлана Журавлёва.Но не только транспортом помогают пермским врачам. В декабре добровольцы волонтерского центра Региональной общественной приемной передали главному врачу городской клинической больницы №2 им. Ф.Х. Граля Владимиру Грязнову многоразовые фильтры для защиты органов дыхания. В рамках акции #СпасибоВрачам и #МыВместе 280 фильтров для докторов-реаниматологов, хирургов, эндоскопистов, которые работают с пациентами с диагнозом Covid-19, были закуплены партнером волонтерского центра - группой предприятий ПЦБК.Депутаты-единороссы краевого парламента объединились в оказании волонтерской помощи медработникам Прикамья. На сегодняшний день в Прикамье уже в 30 медучреждениях работают ковидные отделения, нагрузка на врачей возросла в разы. Парламентарии выразили готовность оказать этим больницам самую разностороннюю помощь. Вся информация по запросам медорганизаций, какие меры поддержки требуются больницам в конкретный момент времени, будет аккумулироваться в волонтерском центре приемной.- Сейчас, в это непростое время, на врачей, на всех медицинских работников легла колоссальная нагрузка. Многие работают без выходных, иногда сутками. В Пермском крае волонтерская помощь медперсоналу очень востребована. Мы возобновили работу всех местных штабов. Добровольцы помогают докторам по тем направлениям, где не требуются профессиональные навыки. Занимаются волонтерством и депутаты разных уровней, они предоставляют медучреждениям транспорт, средства индивидуальной защиты, горячее питание. И вся эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация, - говорит Александр Бойченко.ВАЖНО!Жители Прикамья старше 65 лет, люди с ограниченными возможностями здоровья могут позвонить по телефонам волонтерского центра Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: 8 (342) 236-82-29, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.