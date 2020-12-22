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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 23 декабря 2020 года: в Прикамье за сутки заболели 18 детей

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 332 новых случая заражения COVID-19: 89 человек проходят лечение в больницах, 243 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 27 650. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 21 декабря – 1,02). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 332 новых инфицированных – 142 мужчины, 190 женщин. Среди зараженных 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 102 человека, 111 в возрасте 50-64 и 71 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

За истекшие сутки в регионе скончались от коронавируса 19 человек, выздоровели 352 пациента.