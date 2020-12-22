Дороги, которые избавят Пермь от пробок

На улице Ленина появится разделительная полоса Фото: Василий Вахрин

- Вечером добирался домой после работы больше часа,- жалуется знакомый. - Как выехал с Паркового на шоссе Космонавтов, так пробка до самого рынка.

Машин в Перми становится все больше, а многие дороги остались той же ширины, что и в советские времена, когда лозунг про «автомобиль - не роскошь, а средство передвижения» звучал актуально только в кинокомедии.

- Сейчас обсуждаются перспективные проекты развития улично-дорожной сети, чтобы было возможно равномерно распределить транспортные потоки по городу, не создавая коллапс,- рассказал в эфире Радио «КП» (96,6 fm) главный инженер МУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.

Улица Крисанова с двухуровневой развязкой

Одним из таких проектов станет реконструкция улицы Крисанова - от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, ее расширение до четырех полос для движения автотранспорта с выделенной полосой для автобусов, со строительством двухуровневой развязки на пересечении с шоссе Космонавтов. Проект реконструкции уже готов.

Улицу Крисанова расширят

- Строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов -проект сложный,- объясняет Матвей Чувашов. - Придется построить два больших мостовых сооружения:мостнадрекой Данилихой и эстакаду на пересечении улицы Столбовой с шоссе Космонавтов. Начать реконструкцию планируем во втором квартале 2021 года и хотим уложиться в пять лет. На эти работы будет выделено 7 миллиардов 200 миллионов рублей - финансирование будет из городского и краевого дорожных фондов.

Сейчас улица Крисанова на этом участке больше похожа на межквартальный проезд. Но планы по ее расширению существовали много лет назад.

- Створ улицы Крисанова был определен в Генплане еще в 70-е годы и до сегодняшнего дня не застраивался в ожидании реализации проекта, - объяснил Матвей Чувашов. - Этот момент наступил, и мы начинаемготовитьтерриторию. Генплан принимается на 40-50лет вперед, а при проектировании дорог интенсивность движения прогнозируется на 25-30 лет.

Развязка вокруг Центрального рынка

Исторически сложилось, что площадь перед Центральным рынком стала большой транспортной развязкой,там сходятся маршруты многих автобусов. О том, чтобы разгрузить эту площадь, говорят в Перми давно.

- Транспортное моделирование мы сделали еще в 2017 году, - рассказал Матвей Чувашов. - И первым шагом стало строительство участка улицы Революции - от Сибирской до Куйбышева, чтобы было возможно перенаправить туда движение транспорта. Следующий шаг - строительство дополнительногообъездапо улице Крисанова. Параллельно прорабатывается реконструкция улицы Плеханова- от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской, расширение ее на перекрестке с шоссе Космонавтов.

Улица Плеханова останется двухполосной, но перед каждым перекрестком со светофором появится дополнительная полоса. Сейчас ведутся проектные работы.

А на более дальнюю перспективу планируется продление улицы Борчанинова через рынок «Гача», соединение ее с шоссе Космонавтов и выходом на улицу Куйбышева. Все это приведет к постепенной разгрузке площади Центрального рынка.

- Но до улицы Борчанинова дело дойдет лет через пять, а может, и десять, - уточняет Максим Чувашов. -Все работы пойдут поэтапно. Мы не можем выйти на пересечение шоссе Космонавтов и улицы Попова, на территорию рынка «Гача», без создания альтернативного проезда. Иначе в центре города будет просто коллапс. Сейчас мы просто обозначаем возможности на будущее. К тому же без изъятия земельных участков в створе улицы Борчанинова не обойтись никак, а это дело не простое.

Улица Грибоедова

Микрорайон Ива-1 в Мотовилихе разрастается с каждым годом. Но практически все улицы в нем, за исключением Уинской, представляют собой узкие двухполоски - по одной полосе движения в каждую сторону с тропками тротуаров возле частных домов.

В следующем году планируется начать реконструкцию улицы Грибоедова - на участке между Уинской и Лесной. Существующая улица Грибоедова будет расширена до четырех полос, с обеих сторон будут уложены нормальные тротуары, появятся новыеавтобусные остановки.

Камская долина

Новая дорога по улице Маршала Жукова должна связать улицу Спешилова с больничным городком в Камской долине, где расположены перинатальный центр и Город сердца - Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Суханова.

Строительство дороги должно начаться в будущем году. Уже определен подрядчик, который будет реконструировать участок улицы Маршала Жукова между улицами Спешилова и Шевченко длиной в 1,25 километра.

Улица Ленина

В ближайшие два года улица Ленина начнет постепенно превращаться во «второй Комсомольский проспект». На всем протяжении участка между улицами Куйбышева и Толмачева будет устроена разделительная полоса. Сейчас она есть только на небольшом кусочке дороги возле перекрестка с улицей Попова.

На улице отремонтируют проезжую часть. Приведут в порядок парковки. Проложат велодорожку, чтобы велосипедисты, пешеходы и водители могли передвигаться, не мешая друг другу.