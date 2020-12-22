«Подъема заболеваемости еще ждем, но ситуация улучшается»: и.о. министра здравоохранения Пермского края рассказала, сколько нам еще жить с COVID-19

Анастасия Крутень рассказала о текущей ситауации с COVID-19.

- Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе несколько улучшилась, - сообщила в Instagram и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Это подтверждается тем, что 27% коечного фонда в больницах региона сейчас свободны. И поэтому мы дали указание врачам при необходимости госпитализировать в стационары пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями даже при наличии легкого течения коронавирусной инфекции. Делается это для того, чтобы своевременно начать адекватную терапию и улучшить течение болезни у данной категории пациентов.

Заболеваемость сравнима со среднестатистической

Многое делается для того, чтобы снизить темпы распространения инфекции: в поликлиниках Перми и края оборудовали «красные зоны», чтобы пациенты с симптомами ОРВИ не пересекались с другими пациентами. И результаты этой работы уже заметны: уменьшается количество обратившихся в поликлиники пациентов. И сейчас, в конце декабря, цифры по заболеваемости такие же, как и в любой среднестатистический декабрь.

- Мы, конечно, готовимся к возможному повышению заболеваемости в январе-феврале, - отметила Анастасия Владимировна. - Поэтому в преддверии новогодних праздников хочу обратиться ко всем пермякам и жителям Пермского края с просьбой беречь себя, своих близких и пожилых родственников. Не забывайте носить маски, не собирайтесь большими компаниями и помните о том, что ковид никуда не делся. В следующем году мы будем с ним жить как минимум полгода, поэтому берегите себя!

На бесплатные лекарства выделено 97 миллионов рублей

Что касается выдачи бесплатных лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее, то на эти цели для Пермского края выделено 97 миллионов рублей. На них уже приобретены препараты, которые рекомендованы для лечения COVID-19: антибиотики, антикоагулянты, гормональные препараты и другие лекарства.

- Свой диагноз теперь не нужно подтверждать тестом, - напомнила Анастасия Крутень. - Если врач видит, что клиническая картина симптомов заболевшего похожа на симптомы заболевания COVID-19, он вправе выдать бесплатные лекарства больному на пять дней. Следующая выдача препаратов происходит после повторного осмотра, в ходе которого врач оценит, насколько эффективно идет лечение, либо заменит препараты на другие.

Достаточно одного отрицательного теста

Изменились подходы и в ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции. Ранее у контактного пациента обязательно брали мазок, сейчас санитарные правила поменялись, и такого требования уже нет. Контактным пациентам проводятся мазки на ПЦР только при наличии у них признаков ОРВИ.

Также поменялась кратность исследования больных коронавирусной инфекцией. Если раньше пациента выписывали при наличии двух отрицательных результатов, то сейчас для того, чтобы закрыть больничный лист, достаточно одного теста. Но если результат теста пришел положительный, то следующий забор делается не ранее, чем через трое суток.

- Так нам удалось снизить нагрузку на лаборатории, и сейчас они работают в штатном режиме, - сообщила Анастасия Крутень.