Константин Хабенский и другие известные актеры стали больничными папами для детей-сирот в стационарах Перми

«Мужской хор творцов имени Гагарина» поддержал подопечных пермского благотворительного фонда «Дедморозим». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- В ноябре на «горячую линию» фонда «Дедморозим» позвонили и предложили поддержку со стороны Константина Хабенского и других известных актеров МХАТ им. Чехова, - рассказали «КП» в пермском благотворительном фонде «Дедморозим».

Уходящий год выдался непростым для многих из нас, особенно тяжело пришлось во время пандемии некоммерческим предприятиям и театрам, которые не могли приглашать зрителей и показывать спектакли.

В течение всего года актер Константин Хабенский вместе со своими коллегами по цеху поддерживал тех, кому приходилось непросто: гримеров, костюмеров, мам с маленькими детьми, которые работают в театре…

Вместе с Михаилом Пореченковым, Игорем Верником, Евгением Мироновым, Юрием Стояновым, Алексеем Кравченко, Михаилом Трухиным, Анатолием Белым, Андреем Бурковским и Станиславом Дружниковым они создали группу «Мужской хор творцов имени Гагарина» и записывали веселые и пронзительные ролики в поддержку тех, кому требуется помощь и забота.

Под конец года «Гагаринцы» искали тех, кого бы еще могли поздравить и поддержать. И подумали, что под Новый год помочь фонду «Дедморозим» - это прекрасная идея!

- И они обратились к нам, чтобы узнать, какому проекту требуется поддержка, - говорят в фонде. - Мы рассказали им о проекте «Служба заботы», который помогает детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, не остаться в одиночестве, когда они попадают в больницу. Профессиональные больничные няни находятся вместе с такими детьми и помогают им принимать пищу, лекарства, проходить процедуры, организуют их досуг…

Случается, что такие дети попадают в больницу перед самым Новым годом и находятся там все праздники. Поддерживает их в это непростое время фонд «Дедморозим». А команда МХАТ им.Чехова записала видео в поддержку этих ребят и сделала пожертвование, сумма которого не разглашается.

Называется трогательное видео от команды «Гагаринцев» так: «Мы живем в замечательной стране, населенной в основном Дедами Морозами и Снегурочками».

- «Гагаринцы» поздравляют с наступающим Новым годом своих коллег, зрителей и всех тех, кто сохранил в себе веру в волшебство и чудеса. В этот раз Мужской Хор Творцов помогает пермскому фонду «Дедморозим» оплатить работу нянь и окружить заботой детей-сирот, попавших в больницы перед новогодними праздниками, - объяснили на странице Instagram МХАТ им.Чехова сами артисты.

Количество детей, которые в одиночестве попадают в больницы Перми и Пермского края в декабре и январе, меняется из года в год. Под опекой больничных мам в околоновогоднее время оказывались от 12 до 40 ребят. Среди них были те, кто попадал в больницу на плановое лечение, пришедшееся на праздники, и те, кто оказался в стационаре из-за несчастного случая, в котором потерял семью.

Многие из детей с инвалидностью и малышей не справляются с питанием, приемом лекарств, гигиеническими процедурами в одиночку. И пока ребенок находится в стационаре, больничная няня становятся для них настоящей заботливой мамой.

- В команду нянь обычно приходят только женщины, - говорят в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». - Команду актеров, поддержавших эту работу, можно смело называть больничными папами — благодаря им дети, которые проведут новогодние праздники на лечении, не останутся одни. Большое детское спасибо за чудеса для детей!

«Спасибо, мальчики-Гагаринцы! С Наступающим!», «Пусть к Вам заглянет Дед Мороз с подарочками», «Огромное, человеческое, сердечное вам спасибо!», - аплодируют зрители в соцсетях артистам.