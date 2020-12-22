"От человека не отличишь". Пермские роботы Алекс и Даша начали работать в московском МФЦ

Алекс и Даша сидят за одним столом, консультируя посетителей центра. Фото: Promobot.

В Восточном округе Москвы 21 декабря открылся офис МФЦ «Мои документы». Внимание посетителей сразу привлекли к себе двое операторов – Алекс и Даша. Они сидят за одним столом, консультируя посетителей центра. Могут рассказать, какие документы нужны для получения той или иной услуги, как зарегистрироваться на портале госуслуг, и о разнообразных проектах, в которых можно принять участие москвичам.

Но Алекс и Даша – не обычные операторы, а роботы, хотя внешне очень похожи на людей. Издалека от человека и не отличишь.

- Это первые в России «роботы-коллеги»: впервые сразу два робота-двойника работают в одном месте и даже взаимодействуют друг с другом, - рассказал Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Promobot, разработавшей человекоподобных роботов. - Они копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» - технология, разработанная в Promobot, позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Это самый большой в мире показатель для роботов-двойников человека.

Алекс и Даша могут общаться с людьми, отвечать на их вопросы - в их диалоговую систему загружены наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.

При этом на вопрос: "Как вы относитесь к фразе: «Роботы завоевывают мир»? - отвечают: "Я не уверен. Не очень хочу об этом говорить".

Формулировки «Дайте подумать» и «Не уверен» внесены в лексикон роботов специально для «очеловечивания» слов. С их помощью они отвечают на вопросы, не относящиеся к служебным обязанностям.

У роботов есть система распознавания лиц. Придет посетитель во второй раз - с ним поздороваются как со старым знакомым. Причем, неважно, с каким роботом и в каком городе общался раньше человек. Все Промоботы связаны в единую сеть, и то, что знает один - знают все.

Но вот в отличие от настоящих людей роботы не могут уставать, раздражаться и хамить посетителям. Они могут расстраиваться, печалиться, но никаких особо негативных эмоций в них не заложено. Работать роботы могут круглосуточно. И со своего рабочего места не встанут - просто потому, что не смогут: ног у роботов нет. Они прикреплены к своим креслам.

Напомним, летом этого года первая девушка-робот начала работать в пермском МФЦ. Специально для нее было создано новое рабочее место. Шатенка в очках выдает справки об отсутствии судимости и наказания за наркотики. В отличие от московских коллег у нее пока нет своего имени, Разработчики – сотрудники компании Promobot между собой называют ее Robo-C – от «робот-компаньон». В дальнейшем в МФЦ собираются объявить конкурс, чтобы имя роботу придумали пермяки.

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