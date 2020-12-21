Коронавирус в Перми, последние новости на 22 декабря: среди вновь зараженных 16 детей

В больницах сейчас остается 1947 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Данные о коронавирусе в Пермском крае на 22 декабря: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число выявленных заболевших составляет 27318 человек. За минувшие сутки было выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 99 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому.

Из 330 новых инфицированных – 138 мужчин, 192 женщины. Среди зараженных 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 103 человека, 119 в возрасте 50-64 и 72 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 36 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 традиционно выявлено в Перми – 125 заболевших. На втором месте по заболеваемости Осинский округ – 29 инфицированных, на третьем – Березники, где зафиксировано 28 заболевших.

Инфографика: оперштаб

В Большесосновском районе коронавирусная инфекция диагностирована у 21 жителя, в Верещагино – у 18, в Чайковском – у 14. В Чусовом, Елово и Чердыни обнаружено по 7 инфицированных COVID-19, в Краснокамске и Кунгуре – 6. По 5 человек с ковидом выявлено в Кишерти, Горнозаводске и Частинском районе.

Еще по 4 заболевших зафиксировано в Гремячинске, Карагае и Куеде. В Очере, Губахе, Соликамске, Кунгурском и Пермском районах зафиксировано по 3 случая заражения коронавирусом. По 2 жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Октябрьском, Суксуне, Гайнах, Кудымкаре, Сиве и Лысьве.

По одному заболевшему обнаружено в 8 территориях Пермского края. Это Юсьва, Кизел, Красновишерск, Оханск, Чернушка, Барда, Березовка и Уинское

За минувшие сутки в Пермском крае выздоровели 253 человека. За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья выписано еще 2290 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее количество выздоровевших составляет 21372.

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах выделены 4 492 койки, на которых проходит лечение 3282 человек, из них - 1947 с COVID-19, в том числе 124 находятся на аппаратах искусственного дыхания. Остальные - с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.

На карантине находятся 3959 жителей Пермского края.

Также за прошлые сутки зафиксированы 19 смертей от коронавируса, а также 15 летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 989 человек, и еще 627 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Для жителей Пермского края с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые переносят болезнь бессимптомно, либо в легкой форме, организованы дистанционные консультационные колл-центры. Они работают в медучреждениях Прикамья, сосредоточенных на лечении пациентов с коронавирусом или к которым приписаны пациенты с COVID-19, находящиеся на домашнем лечении.

Узнать номер центра по телемедицинскому сопровождению можно на единой горячей линии по вопросам COVID-19 и ОРВИ: 258-07-87.