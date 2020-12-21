Зимние «температурные качели»: К выходным в Перми снова потеплеет и пойдет снег

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Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщило об ухудшении погоды: 21 и 22 декабря на территории Прикамья ожидаются снегопады, в отдельных районах – гололед.

Что и говорить, погода не дает пермякам расслабиться. Сегодня мороз, а завтра уже почти оттепель. На небе то ясно, то идет снег.

- Зима наконец-то вошла в привычное русло - погода стала неустойчивой, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - После аномально устойчивого периода, который длился с середины ноября до середины декабря, когда, казалось, день ото дня за окном ничего не меняется, начались погодные колебания. На этой неделе мы вновь будем наблюдать «температурные качели». Если минувшие выходные были морозными, то во вторник и в среду вполне можно ожидать температуру выше -5 градусов, а в северных районах Прикамья, вполне возможно, столбик термометра подойдет и к нулевой отметке.

Однако потепление быстро сменится очередным похолоданием.

- Уже в четверг заток теплого воздуха ослабеет, и до субботы наступит похолодание. Сильных морозов не ожидается, но в ночные часы столбик термометра может опуститься до -15 градусов, а днем он поднимется не выше -10, - говорит Павел Смирнов. - Но к воскресенью к нам вновь подойдет зона осадков.Можно ожидать потепления - от -5 до -10 градусов. Похоже, все и дальше будет идти вот такими волнами.