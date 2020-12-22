Просто чистить не получится: к чему может привести отказ от реагентов

Любое наличие снега или льда на дороге - это рост аварийности в 2 - 3 раза Фото: архив "КП"

Чистить снег или посыпать дороги антигололедными средствами? Каждую зиму жители крупных городов ставят вопрос именно так, начиная в социальных сетях обсуждения и призывая власти лучше чистить дороги и отказаться от химии. Но реально ли это? В нескольких городах-миллионниках подобный эксперимент уже провели. Мы решили узнать, чем он закончился, остались ли довольны люди, и стоит ли ждать такого в Самаре.

Белоснежный город - опасный город?

Идея избавить город «от химии» и свести все к механической уборке не нова. Раньше ту же инициативу выдвигали жители и других городов. Наиболее показательным оказался пример Санкт-Петербурга. В течение трех сезонов, начиная с 2016 года, вместо реагентов на дорогах стали применять только пескосоляную смесь. В мэрии сначала говорили о 250 благодарственных письмах жителей за «белоснежный Петербург» на новогодние каникулы. Но как только каникулы закончились и людям пришлось через сугробы пробираться на работу, благодарности закончились. Вскоре «белый» город превратился в ледяной, и уже через пару месяцев пришло более 6 тысяч жалоб от разгневанных горожан с требованием расчистить опасные дворы и тротуары.

Петербуржцам, действительно, было, на что жаловаться. В конце сезона местная ГИБДД привела печальную статистику: на 75% в сравнении с предыдущим периодом выросла доля ДТП с причиной «неудовлетворительные условия содержания и обустройства дорог». Еще на 61% увеличилось число погибших в авариях и на 76% - стало больше раненых.

- Фото: архив "КП"

Но это еще не все. По данным опроса международной консалтинговой компании «Делойт», качество очистки улиц горожане оценили на 2,88 балла из пяти. Уровень загрязнения, воздуха по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, тоже скакнул: ПДК м.р. в марте 2016 года выросла в 6,8 раза. Расходы бюджета на уборку улиц тоже стали больше - на 30%.

Кстати, глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский тогда же получил предписание от прокуратуры за плохую уборку города от снега. Чуть больше года назад чиновник был исключен из состава городского правительства, а в ноябре 2020 года по собственному желанию покинул свой пост.

Санкт-Петербург закупил 100 тысяч тонн реагентов и вернулся к нормальной жизни.

Работа над ошибками

Что было не так с идеей «отказаться от реагентов»? Обязанность очищать дороги от снега до черного асфальта закреплена законодательно в ГОСТ Р 50597 не просто так. Любое наличие снега или льда на дороге - это рост аварийности в 2 - 3 раза. Такова общемировая статистика.

Можно ли убирать дорогу до черного асфальта без реагентов? Чисто гипотетически - можно. В реальности города - нельзя. Белый снег, выпавший на дорогу, по которой ездят автомобили, остается таковым лишь пару минут. Под колесами транспорта он сминается, подтаивает и превращается в крепкий накат и колею. Сразу же падает пропускная способность улиц - город встает в пробки - это раз. Убрать такой утрамбованный накат просто механизированным прометанием без риска сломать технику, покалечить рядом машины и дорожное покрытие - невозможно. Это два.

- Если выводить технику и чистить снег в момент снегопада, наката можно избежать. Но для этого нужно иметь специализированный автопарк в 5 - 6 раз больше, чем он есть сейчас в Самаре. Так, чтобы при первой упавшей снежинке выезжало несколько колонн, и шли они стройными рядами по всему городу со скоростью до 40 км/ч, перекрывая движение спешащим автомобилистам. И так несколько часов, пока снег не прекратится, а потом еще несколько часов, чтобы успеть его собрать, пока он не превратился в крепкий снежно-ледяной вал на обочине. Представили себе такое утро? - отмечает руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

- Фото: архив "КП"

Чтобы не парализовывать город, основные уборочные работы ведут рано утром или поздно вечером. А чтобы за день снег не скатался, его и обрабатывают реагентами. Да, он талый и рыхлый. Да, смешиваясь с грязью от автотранспорта, он становится черно-коричневым. Но его хотя бы к вечеру можно убрать.

- А вот другое погодное явление, характерное для Самары, никаким парком техники не решишь без антигололедных средств. Гололедица зимой образуется либо из-за тумана, который опускается на холодную дорогу, либо из-за промерзания асфальта, и тогда поверхность «запотевает» - капельки воды появляются и застывают тонкой коркой льда. Ее невозможно увидеть. Но сцепление на такой дороге нулевое. В народе такие дни называют «День жестянщика». И для многих он становится последним. Чтобы такого не случилось, в 5 утра дорожные службы рассыпают по городу 40 - 50 граммов солей на 1 кв. м. - отмечает руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

А как в мире убирают?

Как поясняет руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова, развитые западные страны давно перешли на современные противогололедные средства.

Содержание дорог с помощью реагентов - мировая практика. И Самара здесь не «выдумывает велосипед», а скорее идет по стопам всемирной дорожной методологии. Даже в Норвегии и Финляндии, на которые любят ссылаться экологи, в крупных городах от 100 тыс. жителей, дороги чистят с реагентами. А вот пескосоляную смесь, которая тоже еще применяется в Самаре и добавляет грязи в пейзаж, во многих странах мира, в том числе и в некоторых городах России, не используют. Несмотря на всю «натуральность», песок на дорогах превращается в токсичную мелкую пыль, которой потом дышат горожане. Убрать ее до конца невозможно: взвесь все равно будет оставаться в воздухе.

Таким образом, ответ на дилемму «чистить снег или посыпать антигололедными средствами» правильно будет звучать так: «посыпать антигололедными средствами, чтобы потом чистить снег». В отсутствии любого из этих двух компонентов город не будет комфортным. А при попытках поставить эксперименты над самарцами и выдумать что-то другое пострадают только его жители.

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