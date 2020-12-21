«Собирала деньги весь год». В Перми 8-летняя школьница разбила копилку, чтобы сделать подарок девочке из детского дома

Серафима Руденко исполнила месту девочки из детского дома. Фото: личный архив Ксении Нохриной.

В выходные в штаб фонда «Дедморозим» пермяки приходили с подарками, чтобы передать их координаторам благотворительной организации. Подарки эти предназначены для мальчишек и девчонок, которые живут в детских домах.

Всего за 2 дня пермяки исполнили 245 новогодних желаний ребят из Рудничного и Осинского интернатов. Деды Морозы и Снегурочки бережно и красиво упаковывали исполненные мечты, вкладывали открытки с добрыми пожеланиями.

Мечту Насти, которая живет в детском доме в поселке Рудничный, исполнила 8-летняя Серафима Руденко из Перми. Второй год подряд она разбивает копилку накануне Нового года, чтобы совершить чудо для ребенка из детского дома.

- В прошлом году Серафима прочитала в интернете, что детям у которых нет родителей можно сделать подарок, - рассказывает мама девочки Ксения. - Она захотела присоединиться к этой акции. Решила, что просить на это деньги у мамы не очень правильно и разбила свою копилку. В ней она копила деньги себе на планшет. А в этом году Серафима уже специально откладывала деньги на подарок ребятам из детских домов. Выбрала письмо на сайте «Дедморозим», снова разбила копилку и исполнила мечту девочки Насти, купила ей фен для волос.

Серафима агитировала одноклассников тоже принять участие в акции. Ребята поддержали Серафиму и исполнили мечту ребенка из детского дома.

Исполнять мечты пермяки приходили в одиночку, семьями, классами и даже факультетами. Фото: фонд "Дедморозим".

- Исполнять мечты пермяки приходили в одиночку, семьями, классами и даже факультетами, - рассказали координаторы фонда «Дедморозим». - Шесть праздничных пакетов с мечтами принесла дружная семья Благиных - приходить большой командой на сбор желаний давно стало новогодней традицией. На сбор желаний заглянули студенты факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ - они принесли большущий автомобиль и робота для ребят из Рудничного и Осы. В третий раз в новогодней затее приняли участие ученики школы №16. Школьники и их родители исполнили 16 детских желаний. Благодаря вам ни один ребенок не останется без чуда под Новый год!