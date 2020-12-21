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Общество

«В рыбный заходим, как в музей. Берем только селедку». Пермские антимонопольщики рассказали, как будут контролировать рост цен на продукты

Если сеть будет злоупотреблять доминирующим положением или будут усмотрены признаки сговора, не исключено возбуждение антимонопольных дел
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пермский УФАС начал полномасштабный мониторинг и ежедневно отслеживает цены на все 24 позиции товаров первой необходимости.

Пермский УФАС начал полномасштабный мониторинг и ежедневно отслеживает цены на все 24 позиции товаров первой необходимости.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Дома закончилось подсолнечное масло, пришла в магазин и обомлела, - говорит пермячка. - Еще на прошлой неделе бутылка масла, которое я всегда беру, стоила 120 рублей, сейчас уже 160!

И в соцсетях - куча жалоб на то, что в последний месяц в Перми выросли цены на продукты. Подорожало все: молоко, крупы, овощи, йогурты, мясо.

«Если раньше на 3 - 4 тысячи рублей мы могли закупить продуктов на неделю, то сейчас этой суммы не хватит на семью и на три дня», «А мы в рыбный магазин заходим, как в музей! Берем только селедку, цены просто катастрофические», «А еще бензин дорожает», «Резко поднялись лекарства в цене. Те, которые принимает моя жена, за месяц стали дороже сотни на две».

С прошлой недели пермские антимонопольщики мониторят цены на социально значимые продукты первой необходимости. В этот список входят говядина, свинина, баранина, курица, рыба, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

- С подсолнечным маслом и сахаром цены были урегулированы на уровне правительства и крупнейших производителей этих товаров, - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - А специалисты УФАС уже на местах будут смотреть за ситуацией на полках розничных магазинов. Мы начали полномасштабный мониторинг и ежедневно отслеживаем цены на все 24 позиции товаров первой необходимости. Если будут установлены нарушения, будем реагировать немедленно.

Цены антимонопольщики будут контролировать как в магазинах федеральных торговых сетей - «Магнит», «Пятерочка» и Metro, так и региональных розничных сетей - «СемьЯ» и «Берег». Затем будет проводиться анализ динамики цен на товары.

- В случае если сеть злоупотребляет доминирующим положением или есть признаки сговора на товарном рынке, мы будем возбуждать антимонопольные дела, - добавил Александр Плаксин. - А в отдельных случаях к ситуации будем подключать коллег из прокуратуры, и уже они будут включать свои механизмы.

Если покупатели замечают, что цена опять поползла вверх, не стоит просто охать у прилавка. Можно зафиксировать этот факт и написать жалобу.

О фактах повышения цен на продовольственные товары первой необходимости пермяки могут написать электронное письмо с указанием продавца, места реализации продукции и сведения о цене товаров. И направить его на электронный адрес Пермского УФАС: to59@fas.gov.ru.

А еще, чтобы пожаловаться, можно заполнить форму на официальном сайте Пермского УФАС (perm.fas.gov.ru) в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС». Здесь нужно будет указать сведения о себе и указать описание нарушения. К своему обращению можно прикрепить фото с ценником на прилавке или чек, который вам отбили на кассе.

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