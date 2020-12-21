«В рыбный заходим, как в музей. Берем только селедку». Пермские антимонопольщики рассказали, как будут контролировать рост цен на продукты

Пермский УФАС начал полномасштабный мониторинг и ежедневно отслеживает цены на все 24 позиции товаров первой необходимости. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Дома закончилось подсолнечное масло, пришла в магазин и обомлела, - говорит пермячка. - Еще на прошлой неделе бутылка масла, которое я всегда беру, стоила 120 рублей, сейчас уже 160!

И в соцсетях - куча жалоб на то, что в последний месяц в Перми выросли цены на продукты. Подорожало все: молоко, крупы, овощи, йогурты, мясо.

«Если раньше на 3 - 4 тысячи рублей мы могли закупить продуктов на неделю, то сейчас этой суммы не хватит на семью и на три дня», «А мы в рыбный магазин заходим, как в музей! Берем только селедку, цены просто катастрофические», «А еще бензин дорожает», «Резко поднялись лекарства в цене. Те, которые принимает моя жена, за месяц стали дороже сотни на две».

С прошлой недели пермские антимонопольщики мониторят цены на социально значимые продукты первой необходимости. В этот список входят говядина, свинина, баранина, курица, рыба, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

- С подсолнечным маслом и сахаром цены были урегулированы на уровне правительства и крупнейших производителей этих товаров, - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - А специалисты УФАС уже на местах будут смотреть за ситуацией на полках розничных магазинов. Мы начали полномасштабный мониторинг и ежедневно отслеживаем цены на все 24 позиции товаров первой необходимости. Если будут установлены нарушения, будем реагировать немедленно.

Цены антимонопольщики будут контролировать как в магазинах федеральных торговых сетей - «Магнит», «Пятерочка» и Metro, так и региональных розничных сетей - «СемьЯ» и «Берег». Затем будет проводиться анализ динамики цен на товары.

- В случае если сеть злоупотребляет доминирующим положением или есть признаки сговора на товарном рынке, мы будем возбуждать антимонопольные дела, - добавил Александр Плаксин. - А в отдельных случаях к ситуации будем подключать коллег из прокуратуры, и уже они будут включать свои механизмы.

Если покупатели замечают, что цена опять поползла вверх, не стоит просто охать у прилавка. Можно зафиксировать этот факт и написать жалобу.

О фактах повышения цен на продовольственные товары первой необходимости пермяки могут написать электронное письмо с указанием продавца, места реализации продукции и сведения о цене товаров. И направить его на электронный адрес Пермского УФАС: to59@fas.gov.ru.

А еще, чтобы пожаловаться, можно заполнить форму на официальном сайте Пермского УФАС (perm.fas.gov.ru) в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС». Здесь нужно будет указать сведения о себе и указать описание нарушения. К своему обращению можно прикрепить фото с ценником на прилавке или чек, который вам отбили на кассе.