Три спортсмена из Прикамья отобрались на Первенство мира по лыжным гонкам

Фото: страница ВК федерации лыжного спорта в Тюмени.

Лыжники из Пермского края успешно выступили в Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, которые являлись отборочными на Первенство Мира. В заключительный день турнира на самой сложной дистанции в 30 километров классическим стилем еще один представитель березниковской школы Павел Соловьев завоевал серебряную награду и тем самым получил путевку на первенство Мира по лыжным гонкам.

В итоге впервые в истории пермского лыжного спорта сразу три спортсмена будут представлять Россию на главных стартах планеты. Ранее путевки в сборную страны завоевали Андрей Кузнецов и Савелий Коростелев. Все трое являются спортсменами-инструкторами ГКБУ «ЦСП Пермского края» и воспитанниками КГБУ «СШОР «Старт».

Тренируются они под руководством наставников Александра Придчина и Сергея Морилова.