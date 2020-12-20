Коронавирус в Перми, последние новости на 21 декабря 2020 года: школьникам и студентам на дистанте начнут выдавать вторую партию продуктовых наборов

Случаи заражения есть во всех территориях Прикамья Фото: архив "КП"

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Пермском крае. На этой неделе школьникам и студентам на дистанте начнут выдавать вторую партию продуктовых наборов.

Дополнительную поддержку получат школьники из малоимущих семей, дети с ОВЗ, учащиеся 5, 8 и 10 классов школ и студенты техникумов и колледжей в пяти городах края: Перми, Березников, Соликамска, Чайковского и Кунгура. Всего будет выдано 21 тысяча продуктовых наборов.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом: 131 человек проходит лечение в больницах, 202 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Инфографика: Яндекс

Из 333 новых инфицированных 146 мужчин и 187 женщин. Среди зараженных 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 28 человек, от 30 до 49 лет – 80 человек, 128 в возрасте 50-64 и 86 человек старше 65 лет.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Инфографика: оперштаб

Также за минувшие сутки от COVID-19 скончались 19 человек. В больницах находится 1941 пациент. С начала пандемии и на 20 декабря в регионе выявлено 26 988 случаев заражения коронавирусом. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.