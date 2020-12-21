В Прикамье передали символы программы «Пермский край – территория культуры» победителям-2021

Церемония передачи эстафетной палочки прошла в торжественной обстановке. Фото: Андрей МАТЛИН

19 декабря в Чусовом состоялась торжественная церемония подведения итогов региональной программы «Пермский край – территория культуры». Она прошла с соблюдением всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора.

Для участников церемонии устроили праздничный концерт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Фото: Андрей МАТЛИН

Напомним, в 2020 году культурными столицами региона в рамках этой программы стали Чусовой, Ординский муниципальный район и село Пешнигорт Кудымкарского района. В каждом из этих муниципалитетов в течение года реализовывали мероприятия в рамках своих культурных проектов за счет региональной поддержки.

Во время церемонии по сложившейся традиции территории-победители этого года передали эстафетную палочку – символы программы - тем, кто победил в «старшей», «средней» и «младшей» номинациях и станут центрами культуры Пермского края в 2021 году.

На церемонии этафетную палочку передали территориям-победительницам конкурса программы. Фото: Андрей МАТЛИН

На этот раз такое звание, кстати, будут носить не три, а четыре территории Прикамья. В первой группе – поселений до 8 тысяч человек – победили Чердынский городской и Юсьвенский муниципальные округа. Победителем во второй группе - от 8 до 20 тысяч человек - стал Октябрьский городской округ. В третьей номинации – с населением свыше 20 тысяч человек – конкурс выиграл Чайковский городской округ.

НАША СПРАВКА

Программа «Пермский край — территория культуры» стартовала в 2007 году.

Одно из основных ее направлений - организация и проведение конкурса «Центры культуры Пермского края».

Территории края, которые соревнуются за присвоение такого статуса, составляют проект социокультурных мероприятий и получают финансирование на его воплощение. Эта программа реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Вручили эстафетные палочки

На этот раз церемония передачи эстафеты территорий происходила в празднично украшенном зале Дворца культуры металлургов в Чусовом.

Участников встречи приветствовали юные танцоры, вокалисты и творческие коллективы.

К победителям проекта в режиме видеосвязи обратился министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

- Этот проект объединяет всех, для кого важна культура, кто неравнодушен к тому, что происходит в их поселениях, - подчеркнул Вячеслав Торчинский. - Он позволяет не только провести интересные культурно-массовые мероприятия, но и изменить облик ваших территорий. Я желаю вам успеха и исполнения всех ваших замыслов и начинаний!

На площадке "Старое место" в Чусовом теперь можно проводить фестивальные мероприятия. Фото: Андрей МАТЛИН

- В этом году в очередной раз в нескольких территориях края реализовали задуманные преобразования и отчитались перед местными жителями о том, что было сделано, - подчеркнула заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. – Теперь с авторов этих проектов будут брать пример те, кто выиграл конкурс и будет воплощать свои интересные задумки в следующем году. Со стороны краевого министерства культуры мы обещаем необходимую поддержку, чтобы реализация всех планов была как можно более результативной.

- Сегодня произошла символическая передача эстафетной палочки конкурса, - отметила генеральный директор Пермского дома народного творчества, куратор проекта Татьяна Санникова. - Те преобразования, которые произошли в 43 муниципальных образованиях за 14 лет, изменили наш Пермский край. Желаю успеха в реализации новых проектов, которые позволят прикамцам гордиться, что они живут в Пермском крае.

«Люди поверили в будущее города»

- Для нас этот проект имеет не только культурную, но и важную социальную и даже нравственную составляющую, - признался глава Чусовского городского округа Сергей Белов. – Нам удалось буквально вдохнуть жизнь в старую часть города, начав преображение улицы Ленина. Мы уже кардинально поменяли отношение проживающих здесь людей к будущему Чусового. Начали преображаться общественные пространства, был разработан проект изменения облика городских пространств, который уже начал воплощаться. И люди поверили в перспективы развития родного города.

Граффити, посвященное первому железнодорожному тоннелю в Прикамье. Фото: Андрей МАТЛИН

Действительно, улица Ленина в Чусовом преображается буквально на глазах.

Благодаря проекту «Живое сердце города» здесь состоялось множество различных фестивальных событий и общегородских акций, начала работать школа городских экскурсоводов.

В городе провели воркшоп – мозговой штурм архитекторов и художников. Участники предложили проект визуализации городских общественных пространств. Например, на домах на улице Ленина начали появляться красочные граффити. В рамках проекта обновления фасадов «Говорящие дома» уже созданы большие панно, посвященные Чусовской школе олимпийского резерва «Огонек» и первому в Прикамье железнодорожному тоннелю.

С этого панно вам улыбается будущий олимпиеец. Фото: Андрей МАТЛИН

На улице также появились новые парки и скверы, стали возникать новые современные локации. К примеру - локация «Старая площадь»: территория здесь облагорожена современной тротуарной плиткой, на площади теперь можно проводить различные фестивальные мероприятия. Здесь возводится обзорная площадка, с которой можно будет наблюдать за выступлением артистов.

Рядом с площадью расположена библиотека, в которой открыта экспозиция, посвященная писателю Виктору Астафьеву. В городе проложена экскурсионная «Линия Астафьева» с памятными табличками.

В Чусовом возрождается к активной жизни ДК железнодорожников. Фото: Андрей МАТЛИН

Многие общественные здания реконструировали и облагородили. Преобразились Дворец культуры металлургов и Чусовская школа искусств, возрождается Дворец железнодорожников, в котором открылась новая музейная экспозиция «Чусовской археологический треугольник».

К печати подготовлена книга «Чусовой архитектурный», реализуется интернет-проект «Возвращение резидентов», в котором идет рассказ об общественных деятелях, писателях, спортсменах, родившихся на чусовской земле.

Успешно реализованы проекты этого года и в других территориях края.

В ДК железнодорожников организовали выставку по древней истории края. Фото: Андрей МАТЛИН

Например, в Ординском районе осуществлен проект «ProКачаем ремесло», в рамках которого ординцы провели фестиваль камнерезов и традиционный семейный фестиваль «Селенитовая комната». В Пешнигорте Кудымкарского района проект «Оласӧ да вӧласӧ» создал условия для развития событийного туризма, в этнопарке села появились новые площадки и арт-объекты, подготовлен кинофильм о фольклорном коми-пермяцком богатыре Кудым Оше.

Что увидим в 2021 году?

Чем же займутся получившие эстафетную палочку победители конкурса региональной программы «Пермский край – территория культуры» в 2021 году?

Чердынский городской округ выиграл конкурс с программой «Город Ч. На семи холмах». Чердынцы предполагают преобразить объекты рекреационной среды. И начать планируют уже с подъездов к городу, от въездного знака. Проект предполагает также разработку фирменных парфюмерных сувениров «Духи города Ч.» и мастер-классы от профессионального парфюмера.

Юсьвинский муниципальный район победил с программой «Ассяма горт – уникальный уголок». Жители села Архангельское собираются открыть дом ремесел. Уже сегодня в местном музее работает экспозиция, посвященная «льняной» истории места.

Победивший во второй группе Октябрьский городской округ выступил с программой «Октябрьский: переведи время». Авторы проекта позаботятся о наследии сказочницы и сказительницы Евдокии Никитичны Трясциной, проведут фестиваль «Липка», праздник «Хлебный спас».

Победитель «старшей» группы - Чайковский городской округ – предложил реализовать программу «Чайковский, дай пять!». В городе планируется создать виртуальную площадь искусств. Кульминацией программы авторы видят Парад культурных достижений, который должен пройти в сентябре следующего года.