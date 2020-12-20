«Красиво, как в сказке». Пермяки делятся фотографиями с фестиваля «Просвет»

Фото: Полина Анкушина

19 и 20 декабря сразу пять городских локаций стали площадками для фестиваля света «Просвет». В этом году участники представили работы на тему «Живо» – симбиоза природы, человека и современных технологий. Основная мысль которой: «живой мир, живые мысли, живое искусство».

Фото: Полина Анкушина

«Вместе с художниками мы размышляли о вызовах 2020 года и главной теме фестиваля – симбиозе природы, человека и современных технологий. Это отобразится как в визуальной составляющей, насыщенной природными и технологическими паттернами, так и в концептуальных решениях участников. Особо бережно нам удалось поработать с выдающимся региональным наследием. А основной фишкой этого фестиваля станет его интерактивность. Во многих работах зрители станут главными героями действий и соавторами произведений искусства», – рассказал режиссер, куратор фестиваля «Просвет» Влад Александров.

На «Заводе Шпагина» создали пространство для полного погружения в цифровую реальность – под музыкальный аккомпанемент природные проекции оживали, отзываясь на движения зрителей. Также посетители могли увидеть голографическую аудиовизуальную инсталляцию, исследующую составные части окружающего пространства и загадочное таинство, скрытое от глаз – трансформацию биологического кода.

Фото: Полина Анкушина

Телебашня РТРС стала масштабным произведением искусства, команда медиахудожников и инженеров дала возможность зрителям «покорить» башню с помощью света и новых технологий.

В Планетарии представили полнокупольное шоу «Симулякр». Работа предлагает поразмышлять о том, где проходит границы между реальностью и ее симуляцией.

В цирке разместился огромный «космический младенец», который расскажет о путешествии вселенской частицы на Земле и ее знакомстве с природными пейзажами и технологическими объектами.

В Театральном сквере для зрителей развернули масштабные проекции на фасад Оперного театра. Одна из них расскажет о феномене человеческого сознания наделять жизнью неодушевленные предметы и явления: от поклонения стихии в древности и до создания совершенного искусственного интеллекта в будущем. Другая - о своих поисках прекрасного в обыденных вещах: дуновении ветра или солнечном свете.

Зрители, посетившие мероприятие, делятся впечатлениями и отмечают, что увиденное потрясло их воображение.

«Сочетание темноты, света и звуков образует необычную картину в голове. Рекомендую всем, кто хочет увидеть что-то новое»

«Красиво, как в сказке».