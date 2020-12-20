Спортивные итоги года: В Прикамье строились межшкольные стадионы, площадки для хоккея и сдачи норм ГТО

- Фото: Андрей МАТЛИН

В Пермском крае в этом году возводились и приводились в порядок не только крупные спортивные объекты, но также строились «малые» спортобъекты в поселениях края – упор делался на то, чтобы они были как можно доступней для местных жителей.

В ходе недавнего заседания коллегии Минспорта России ключевым событием уходящего года министр Олег Матыцин назвал принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на ближайшие 10 лет. Согласно документу, к 2030 году 70% населения страны должно систематически заниматься спортом.

Для этого в регионе создается инфраструктура шаговой доступности: хоккейные коробки, дворовые мини-стадионы, площадки с уличными тренажерами.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал важность создания условий для занятий спортом во всех муниципальных образованиях, вне зависимости от их удаленности от краевого центра.

- В Прикамье не должно быть территориальной дискриминации. В каждом муниципалитете нужно развивать спортивную инфраструктуру. При этом важно повышать доступность занятий физкультурой не только за счет крупных объектов, но и благодаря многофункциональным площадкам, которые можно оборудовать в селах и деревнях, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

- Министерством спорта Пермского края реализуются несколько программ по строительству и реконструкции спортивной инфраструктуры, - рассказала и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Это и национальный проект «Демография», в раках которого обустраиваются малые спортивные площадки ГТО, а в прошлом году был реконструирован стадион «Гайва». Но также ряд внутренних, региональных проектов, благодаря которым модернизируется и строится спортивная инфраструктура. За последние 3 года в крае отремонтировано и возведено порядка 400 спортивных объектов различных форматов: от маленьких до больших, крытых и открытых. Это важно с нескольких точек зрения. Во-первых, наши спортсмены и подрастающее поколение должны заниматься в комфортных условиях. Во-вторых, доступность объектов спорта для всех жителей. Поэтому спортивная инфраструктура модернизируется даже в самых отдаленных уголках нашего региона.

В 2020 муниципалитетам выданы субсидии на строительство и реконструкцию 9 межшкольных стадионов, строительство 1 теннисного корта, устройство 41 открытой площадки, установку 4 модульных баз, устройство 9 площадок ГТО. И эта работа будет продолжена.

Губернатор Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в регионе должны развиваться массовые виды спорта, которые пользуются популярностью у жителей края. Так оно и происходило.

На межшкольных стадионах укладывали современное покрытие. Фото: краевое правительство.

Возводились межшкольные стадионы

В этом году в Пермском крае активно возводились межшкольные стадионы, которые представляют собой современные спорткомплексы с полем и беговыми дорожками с искусственным покрытием, ямами для прыжков в длину. Освещение позволит заниматься на них по вечерам. Здесь смогут тренироваться как учащиеся школ, так и все желающие местные жители, независимо от возраста.

Такие стадионы, например, открылись в Краснокамске, поселках Майский, Платошино, Полазна, в селах Орда, Лобаново, Родники. В следующем году запланировано строительство 8 межшкольных стадионов - в Чайковском, Соликамском, Добрянском и Косинском городских округах, а также в Перми и Пермском районе.

Также в 2021 году начнут модернизировать стадион «Россия» в Краснокамске. Работы будет проводиться в рамках нацпроекта «Демография», на эти цели из федерального бюджета Пермский край получил 40 миллионов рублей. Еще по 5 процентов от этой суммы добавят из регионального и муниципального бюджетов, и на реконструкцию спортобъекта направят 44 миллионов рублей.

Тренажеры на площадках ГТО доступны для всех желающих. Фото: краевое правительство.

Строились площадки ГТО с всесезонными тренажерами

За последние два года в Пермском крае в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, было построено 33 малые площадки для ГТО. В следующем году в регионе в рамках нацпроекта обустроят 5 таких объектов, а также начнется реконструкция стадиона «Россия» в Краснокамске.

За минувший год в крае было построено 9 плоскостных сооружений. Спортплощадки появились в ЗАТО «Звездный», Кудымкаре, Кунгуре, Горнозаводске, Верещагино, Оханске, Красновишерске, Усть-Кишерти и Юрле.

Новые площадки для ГТО представляют собой тренажерные залы под открытым небом. На них каждый может найти себе здесь снаряд по душе: здесь установлены по 14 всесезонных тренажеров - кардиотренажеры, силовые снаряды, турники и скамьи для жима лежа. Кроме того, комплексы оснащены секторами для прыжков в длину.

Новые спортивные объекты будут способствовать увеличению доли жителей региона, регулярно занимающихся спортом. Напомним, согласно целям нацпроекта, к 2024 году каждый второй житель страны (55%) должен систематически заниматься физической культурой.

Юные хоккеисты. Фото: краевое правительство.

Прикамье превращается в столицу юных хоккеистов

В сентябре Пермский край стал первым регионом России, который успешно провел соревнования всероссийского уровня с соблюдением всех требований Роспотребнадзора – Суперфинал турнира «Золотая шайба». В следующем году в Пермь съедутся финалисты «Золотой шайбы» сразу трех возрастных групп. Суперфиналы этого всероссийского турнира пройдут с 27 мая по 4 июня.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отметил важность проведения таких легендарных турниров в регионе и выразил уверенность в том, что в ближайшие 3-4 года регион ждет прорыв в хоккее.

Для этого уже сегодня краевые власти развивают спортивную инфраструктуру, необходимую для тренировок и состязаний хоккеистов. В частности, в Прикамье работают 11 ледовых арен, строительство еще одной идет в Соликамске. В планах – возведение универсального дворца спорта на 10,5 тысяч зрителей в Перми, который, в том числе, будет использоваться под хоккей.