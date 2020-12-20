В Пермском крае назвали победителей конкурса «Спортивная элита Прикамья 2020»

Екатерина Катникова (в центре) сделала "золотой дубль" на ЧМ по санному спорту. Фото: vk.com/lugebobsleigh

В Прикамье определили лучших из лучших в области спорта по итогам уходящего года. Такая традиция родилась 24 года назад, и теперь в нашем регионе неизменно чествуют и вручают награды спортсменам, тренерам, ветеранам спорта, представителям муниципальных образований, а также лидерам спортивной общественности Пермского края. В связи с эпидемиологической ситуацией в церемонии награждения в этом году приняли участие только победители. Награды им вручили заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень, директор регионального Центра спортивной подготовки Петр Перминов, руководитель комитета физической культуры и спорта администрации Перми Сергей Сапегин.

Екатерина Катникова. Фото: Минспорта Прикамья.

«Спортивная звезда Прикамья - 2020» - такое звание в этом году эксперты и участники интернет-голосрования единодушно присвоили саночнице из Чусового Екатерине Катниковой. На чемпионате мира по санному спорту в феврале этого года она принесла в копилку нашей сборной сразу две золотых медали – результат, доселе казавшийся недостижимым для российских спортсменов. А наставник Кати - Евгений Язев признан «Лучшим тренером». Сама спортсменка отмечает, что опыт тренера стал определяющим в ее достижении.

Олеся Косарева. Фото: Минспорта Прикамья.

Звание «Лучший спортсмен по летним Олимпийским видам спорта» присудили Олесе Косаревой, победителю и двукратному бронзовому призеру международных соревнований по троеборью, конный спорт.

Ксения Каблукова. Фото: Минспорта Прикамья.

«Лучший спортсмен по зимним Олимпийским видам спорта» - такого звания удостоилась Ксения Каблукова, победитель общего зачета Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Лучшим спортсменом по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр» стал Владислав Киселев, победитель в общем зачете Кубка мира, чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивному ориентированию

В номинации «Лучший спортсмен среди людей с ограниченными возможностями здоровья» определены три победителя: это Надежда Вненковская, серебряный призер Чемпионата России, двукратный победитель Первенства России по спорту лиц с ПОДА (армрестлинг), Олег Пономарев, который завоевал «серебро» и две «бронзы» на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Международного Паралимпийского комитета, спорт слепых (лыжные гонки и биатлон) и Александр Легостаев, чемпион России по спорту лиц с ПОДА (бочча).

Наставник БК «Парма» Казис Максвитис признан «Лучшим тренером по командным игровым видам спорта», а Николай Жмако стал «Лучшим игроком команды».

«За верность спорту» были отмечены: Иннокентий Каринцев, Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», тренер по биатлону Спортивной школы олимпийского резерва «Старт»; Людмила Блинова, тренер по художественной гимнастике Спортивной школы олимпийского резерва № 1» г. Перми; Александр Ивонин, председатель Регионального отделения Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пермском крае, председатель Регионального отделения Паралимпийского комитета России в Пермском крае. «Лучший спортсмен – ветеран» - им стал Владимир Шураков, двукратный чемпион России по легкой атлетике. «Лучший спортивный судья» - в этой номинации победил Владислав Малышев, пятизвездный судья по боксу. «Лучшее муниципальное образование» - им стал Краснокамский городской округ. «Лучшая спортивная школа»- СШОР «Олимпиец» - г. Соликамск и СШОР «Кировского района» г. Перми. «Лучшая региональная спортивная федерация» - этого звания удостоилась Пермская краевая федерация фигурного катания на коньках.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова вручила ведомственные награды: - благодарность Министра спорта Российской Федерации Наталье Козловой, тренеру Спортивной школы «Академия игровых видов спорта»; - нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» - Наталье Кравченко, начальнику спортивного отдела «Спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки»; - почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено Андрею Шестакову, директору Физкультурно-оздоровительного центра Пермского государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера» Минздрава России.