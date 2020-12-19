Коронавирус в Перми, последние новости на 20 декабря 2020 года: в регионе почти две тысячи человек лечатся в больницах

Из новых заболевших 98 человек было госпитализировано в больницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 20 декабря общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 26 655 человек. Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 98 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни - 1,03, - сообщили в оперштабе.

Из 329 новых инфицированных – 143 мужчины, 186 женщин. Среди зараженных один ребенок. Среди взрослых в возрасте от 15 до 29 лет – шесть человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 163 в возрасте 50-64 и 91 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Инфографика: Яндекс.

Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 169 заболевших. На втором месте по заболеваемости Суксунский городской округ – 39 инфицированных, на третьем – Верещагинский городской округ, где зафиксировано 18 заболевших.

В Осинском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 13 человек, в Березниках – у десяти, в Кишертском муниципальном районе – у восьми. В Пермском муниципальном районе обнаружено семь жителей с COVID-19, а в Чернушинском городском округе – шесть. В Гремячинском, Добрянском и Чусовском городских округах выявлено по пять человек с ковидом.

Еще по четыре заболевших зафиксировано в Большесосновском, Карагайском и Куединском муниципальных районах.

По три жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Октябрьском и Чердынском городских округах, а также в Березовском и Ординском муниципальных округах. По два инфицированных выявлено в Гайнском муниципальном округе, Горнозаводском, Лысьвенском и Соликамском городских округах.

По одному заболевшему обнаружено в 11 территориях Пермского края. Это Губаха, Кунгур, Еловский муниципальный район, Кочевский, Кудымкарский, Уинский и Юрлинский муниципальные округа, Краснокамский, Нытвенский, Оханский и Очерский городские округа.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.