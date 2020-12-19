«За неделю бутылка масла подорожала на 40 рублей!» Пермяки жалуются на повышение цен на продукты

На одну и ту же сумму в продуктовой корзине помещается все меньше продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У меня подсолнечное масло дома закончилось, пришла в магазин и обомлела, - говорит пермячка. – Еще на прошлой неделе бутылка того масла, которое я всегда беру, стоила 120 рублей, сейчас уже 160!

За последний месяц стоимость продуктов питания в Перми заметно подросла. Дорожает молоко, крупы, овощи, йогурты, мясо…

- Если раньше на три-четыре тысячи рублей мы могли закупить продуктов на семью на всю неделю, то сейчас этой суммы не хватит и на три дня, - расстраивается у кассы в продуктовом магазине еще один пермяк.

Если покупатели видят спекулятивный рост цен в продуктовых магазинах, то не стоит просто охать у прилавка, а нужно зафиксировать этот факт и написать жалобу.

С 14 декабря Пермское УФАС уже начало мониторить цены на социально значимые продукты первой необходимости. В этот список входят говядина, свинина, баранина, кура, рыба мороженая, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар-песок, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

- В нашем регионе специалисты посещают две федеральных торговых сети и две региональных розничных сети, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - В Прикамье это магазины сетевой торговли «Магнит», «Пятерочка», «Семья» и «Берег». Затем проводится анализ динамики цен на товары. В случае выявления необоснованного повышения цен на жизненно важные товары, мы будем проводить полномасштабные проверки и принимать меры антимонопольного реагирования.

На факты повышения цен на продовольственные товары первой необходимости пермяки могут жаловаться и сами. Для этого нужно написать электронное письмо с указанием продавца, места реализации продукции и сведения о цене товаров. И направить его на электронный адрес: to59@fas.gov.ru.

А еще, чтобы пожаловаться, можно заполнить форму на официальном сайте Пермского УФАС в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС». Здесь нужно будет указать сведения о себе и указать описание нарушения, а также можно будет прикрепить к своему обращению фото с ценником на прилавке или чек, который вам отбили на кассе.

В антимонопольном ведомстве работает и «горячая линия» для потребителей, готовых сообщить о фактах повышения цен на жизненно важные продовольственные товары первой необходимости в розничных торговых сетях 8(342) 2-351-169.