«Мы верим, он справится!». За несколько часов пермяки собрали огромную сумму 15-летнему подростку из Перми

Проблемы со здоровьем у Всеволода начались в июле, когда вся его семья заболела коронавирусом. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

- Сил Севе, мы верим, он справится! – пишут пермяки, которые за несколько часов помогли собрать 790 тысяч рублей на лечение 15-летнего Всеволода Надымова из Перми.

Никто бы в жизни не подумал, что Сева может заболеть даже обычной простудой: футболист, общительный, отзывчивый и доброжелательный. Проблемы начались в июле, когда вся семья парня заболела коронавирусом. Мама и папа Севы перенесли вирус нормально, а вот сам он температурил три недели подряд.

Спустя три недели состояние юноши все-таки нормализовалось, но через неделю - опять температура. Сдали анализ крови - ни один показатель не был в норме. Мама обратилась к врачу. Вердикт был однозначный - анализы очень плохие, срочно в больницу. Так и оказался Сева в детском онкоцентре Перми.

- Сейчас все свои силы Всеволод отдает на борьбу с острым миелоидным лейкозом, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Это злокачественная опухоль миелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. Накапливаясь в костном мозге, они подавляют рост нормальных клеток крови.

После первого блока химиотерапии у Севы начал болеть живот. Сначала думали, реакция на химию, ничего страшного, пройдет. Но позже выяснилось, что это аспергиллез - тяжелое грибковое заболевание, которое поражает различные органы человека.

У Всеволода оказались поражены печень и брюшная полость. Мама со слезами вспоминает как мучался ее сын - постоянная тошнота и рвота, боль, незнание того, что происходит - все это сводило с ума обоих. С тех пор Сева и его близкие сражаются с грибком. Позади уже несколько операций.

Спасти Севу от грибка может дорогой и сильный препарат - противогрибковое средство «Кансидас». Курс приема длительный - от полугода до года. Стоимость курса препарата на месяц 790 000 рублей. У семьи такой суммы не было, и родители обратились в благотворительный фонд. Неравнодушные пермяки за считанные часы собрали парню огромную сумму!

- Невероятная волна поддержки пронеслась через наш сайт, и уже к 11 часам вечера необходимая сумма была собрана полностью, - говорят в «Берегине». - Большое спасибо за подключение к сбору школе №9 и лицею №10, в котором обучается Сева. Мы не знаем всех, кто помогал мальчику, но мы знаем, что вас было очень много! Благодаря вам Сева получит препарат в ближайшие дни и начнет терапию, которая поможет победить грибок, поселившийся в организме мальчика! Благодарим каждого за помощь Севе!