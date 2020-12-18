В столице Прикамья пройдут Суперфиналы «Золотой шайбы» сразу в трех возрастных группах

Фото: краевое правительство.

Прикамье, похоже, превращается в столицу юных хоккеистов России.

В сентябре Пермский край стал первым регионом России, который успешно провел соревнования всероссийского уровня с соблюдением всех требований Роспотребнадзора – Суперфинал турнира «Золотая шайба».

Организация этих соревнований оказалась настолько успешной, что на самом высоком уровне договорились каждый год проводить решающие матчи юных хоккеистов страны именно в столице Прикамья.

Причем, если в этом году соревновались юные спортсмены одного возраста – 2009 и 2010 годов рождения, то в следующем году в Пермь съедутся финалисты «Золотой шайбы» сразу трех возрастных групп. Суперфиналы этого всероссийского турнира пройдут с 27 мая по 4 июня.

На заседании коллегии Минспорта России, которое в режиме видеоконференции проводил министр спорта РФ Олег Матыцин, успешную работу региона в организации этих соревнований высоко оценил руководитель департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов. На совещании говорилось, что важнейшей задачей в сложившейся эпидемиологической ситуации стала адаптация к новым условиям, восстановление тренировочного процесса спортивных сборных команд страны и организация мероприятий по согласованию с субъектами РФ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отметил важность проведения таких легендарных турниров в регионе и выразил уверенность в том, что в ближайшие 3-4 года регион ждет прорыв в хоккее.

Для этого уже сегодня краевые власти развивают спортивную инфраструктуру, необходимую для тренировок и состязаний хоккеистов. В частности, в Прикамье работают 11 ледовых арен, строительство еще одной идет в Соликамске. В планах – возведение универсального дворца спорта на 10,5 тысяч зрителей в Перми, который, в том числе, будет использоваться под хоккей.

В ходе заседания коллегии Минспорта России ключевым событием уходящего года Олег Матыцин назвал принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на ближайшие 10 лет. Согласно документу, к 2030 году 70% населения страны должно систематически заниматься спортом. Для этого создается инфраструктура шаговой доступности: хоккейные коробки, дворовые мини-стадионы, площадки с уличными тренажерами. За последние два года в Пермском крае в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, было построено 33 малые площадки для ГТО. В следующем году в регионе в рамках нацпроекта обустроят 5 таких объектов, а также начнется реконструкция стадиона «Россия» в Краснокамске.